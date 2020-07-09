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Неймовірно пігулка: Кайлі Дженнер захопила пишними формами в новому вбранні пікантному

Четвер 09 липня 2020 22:23
Неймовірно пігулка: Кайлі Дженнер захопила пишними формами в новому вбранні пікантному
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Модель і бізнесвумен показала новий аутфит

Кайлі Дженнер не перестає дивувати новими аутфитами. Тільки вчора вона демонструвала розкішний вечірній наряд. Як сьогодні вже засипала мережа «гарячих» денним. Дівчина вибрала для нового знімального дня спокусливий комплект: топ, відкриває груди, а також високу спідницю. Колір таки вбрання відмінно підкреслив засмага тіла популярною в мережі красуні, а фасон – її видатні форми. Молода мама позує в розкішному готелі посеред пустелі, підставивши розкішне тіло жарким сонячним променям. Виглядає вона спокійним і умиротвореним. «Один день за один раз», – так вона підписала фото, і напис відмінно передає атмосферу насолоди кожним моментом літа, яке демонструє 22-річна представниця знаменитої династії.

Неймовірно пігулка: Кайлі Дженнер захопила пишними формами в новому вбранні пікантномуНеймовірно пігулка: Кайлі Дженнер захопила пишними формами в новому вбранні пікантному

Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також Кайлі, яка часто стає трендсеттером у всьому, що стосується новинок краси і догляду, показала новий манікюр. Цього разу дівчина віддала перевагу натурального відтінку нігті, на які завдала різнокольорові візерунки – на кожному пальці новий малюнок. Ще одна деталь, на яку варто звернути увагу модницям – кільця, які Кайлі радить носити не тільки традиційним способом – біля основи пальців, а і на верхній їх частині.

Неймовірно пігулка: Кайлі Дженнер захопила пишними формами в новому вбранні пікантному

Беремо на замітку манікюр (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, роботу і зйомки Кайлі вдається поєднувати з відпочинком. У поїздку вона взяла і свою вірну «супутницю» практично у всіх подорожах – 2-річну дочку Стормі. Малятко також обожнює вбиратися і позувати, тому часто розбавляє фото в маминому профілі. Але в цей раз вона, до речі, налаштована насолоджуватися суто дитячими розвагами. Знаменита мама показала, як дівчинка із задоволенням вивчає місцевість і відпочиває від міської суєти. Також компанію їм склала і сестра Кайлі – Кендалл Дженнер.

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