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Нестаріюча Ольга Сумська підкорила романтичним образом у зйомці для глянцю


Актриса захопила квітучим зовнішнім виглядом в новій фотосесії

Знаменитая 52-летняя украинская актриса Ольга Сумская в очередной раз покорила пользователей сети своей неувядающей и цветущей внешностью. Артистка, которая ранее показала своего мужа без одежды, приняла участие в фотосессии для журнала L'Officiel и поделилась несколькими кадрами на своей странице в Instagram.

Знаменитость позировала перед камерой в нежном романтичном образе - желтой юбке средней длины, белой блузке с вырезами на плечах и белых полусапожках. Распущенные волосы Сумской красиво рассыпались по плечам.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"Романтичний образ для видання @lofficielukraine", - подписала Ольга публикацию.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Поклонникам очень понравился подобный наряд и образ актрисы и они засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • "Вишукана", 
  • "Шикарная!!!";
  • "Оля, ви супер))) Виглядаєте на всі 100%. Дуже ніжна і тендітна";
  • "Ніжна квіточка";
  • "Завжди гарна та сучасна. Супер так тримати";
  • "Какая красивая!!!";
  • "Чарівна українка - Роксолана";
  • "Сказочная фея!";
  • "Неймовірна жінка, завжди дуже гарна!!!";
  • "Какая фигурка!" - пишут подписчики Сумской.

Напомним, Ольга Сумская приняла участие в необычном "звездном флешмобе"  на день всех влюбленных. При этом актриса поделилась уникальными фото с любимым, сделанными еще в 1991 году

Также мы писали, что Ольга Сумская очаровала образом в платье-вышиванке.

 

 

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