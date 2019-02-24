Нестаріюча Ольга Сумська підкорила романтичним образом у зйомці для глянцю

Актриса захопила квітучим зовнішнім виглядом в новій фотосесії

Знаменитая 52-летняя украинская актриса Ольга Сумская в очередной раз покорила пользователей сети своей неувядающей и цветущей внешностью. Артистка, которая ранее показала своего мужа без одежды, приняла участие в фотосессии для журнала L'Officiel и поделилась несколькими кадрами на своей странице в Instagram.

Знаменитость позировала перед камерой в нежном романтичном образе - желтой юбке средней длины, белой блузке с вырезами на плечах и белых полусапожках. Распущенные волосы Сумской красиво рассыпались по плечам.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

"Романтичний образ для видання @lofficielukraine", - подписала Ольга публикацию.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Поклонникам очень понравился подобный наряд и образ актрисы и они засыпали ее комплиментами в комментариях.

"Вишукана",

"Шикарная!!!";

"Оля, ви супер))) Виглядаєте на всі 100%. Дуже ніжна і тендітна";

"Ніжна квіточка";

"Завжди гарна та сучасна. Супер так тримати";

"Какая красивая!!!";

"Чарівна українка - Роксолана";

"Сказочная фея!";

"Неймовірна жінка, завжди дуже гарна!!!";

"Какая фигурка!" - пишут подписчики Сумской.

Напомним, Ольга Сумская приняла участие в необычном "звездном флешмобе" на день всех влюбленных. При этом актриса поделилась уникальными фото с любимым, сделанными еще в 1991 году.

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