В неоновому міні: Кім Кардашьян демонструє гарячі образи з власної вбиральні

Кім Кардашян показала нову серію кумедних кадрів з дітьми. Тепер в її мікроблозі з'явилися Норт, Пенелопа – дочка Кортні Кардашян, а також їх подружки. Ідея кадрів полягає в тому, що всі три дівчинки одягнені в яскраво-зелені упереміш з салатовим наряди, які доповнили черевиками різних відтінків. Задоволені, вони посилають в камеру поцілунки і, судячи з усього, вельми задоволені. Кім пізніше додала і свій власний лук в такому ж кольорі.

Молоде покоління (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна зірка стоїть посеред величезної вбиральні, заповненої найрізноманітнішими речами і взуттям. На ній надітий салатового відтінку топ і неонового кольору міні-спідниця, на ногах у неї красуються босоніжки, причому з різних пар (мабуть, Кім не може визначитися, який віддати перевагу), а в руках – ультрамодна жовта міні-сумочка Jacquemus. Доповнюють картину яскравий почуттєвий макіяж і волоссся, укладене легкою хвилею. Виглядає зірка спокусливо і свіжо.

Кім обожнює сама створювати образи (фото: instagram.com/kimkardashian)

Важлива деталь – на задньому фоні видно дочку Кім, яка стоїть під вішалкою з вельми незадоволеним виглядом. "Я вважаю, їй не дуже до душі ця примірка!", – написала Кім, яка обожнює іронізувати над любов'ю своєї старшої дочки до вбрання. Нагадаємо, навесні вона просто підірвала мережу кадрами, де Норт ридає в маминих чоботях, усвідомивши, що зараз їх доведеться зняти.

Кім і Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Втім, з тих пір вона вже встигла засвітитися у багатьох підбірках своєї знаменитої мами. Цікаво, що прихильники Кім завжди запитують, чому у маленькіою Норт немає своєї сторінки в Instagram, в той час як більшість зірок намагаються вже з дитинства завести дітям мікроблог і заробляти на ньому. Це питання зірка поки ніяк не коментує, але не виключено, що Кім вже й сама про це думає. Адже всі члени знаменитого сімейства вміють і люблять себе піарити.