Наталя Водянова, Катрін Деньов, Алісія Вікандер та інші зірки на показі Louis Vuitton

Шоу знаменитого бренду в Парижі зібрало рекордну кількість знаменитостей

Показ Louis Vuitton стал одним из самых ожидаемых на Неделе моды в Париже и обсуждаемых в сети. Кажется, организаторы шоу готовились не на шутку удивить и впечатлить гостей и модных критиков. И начали они с декораций. Чтобы по максимуму подчеркнуть эклектичность новой коллекции от Николя Жескьера – креативного директора, отвечающего за женские коллекции бренда, они превратили Лувр в мини-копию Центра Помпиду. Многочисленные цветные лестницы, трубы, эскалаторы, металлические нагромождения… Оторвать от этого великолепия могли только сами модели в вещах из новой осенне-зимней коллекции 2019/2020 Louis Vuitton.

Декорации показа Louis Vuitton

В ней переплелись масса разных идей и подтекстов, но самым явным из них стала стилистика 80-х. Отличительные особенности коллекции: неоновые оттенки, рукава-фонарики, широкие пояса, брюки с завышенной талией, спортивные костюмы, укороченные куртки, обувь на низком ходу, а еще множество необычных деталей, включая кожаные шапочки, уже названные негласным маст-хэвом нового сезона. Также нельзя не отметить увлечение Николя принтом: леопардовый, цветочный, клетка и даже их сочетание. Модели дефилировали под характерный микс фанка, поп и электроники, который также помог гостям "переместиться" во времени.

Катрин Денев на показе Louis Vuitton

Эмма Стоун

Карли Клосс

Наталья Водянова

Алисия Викандер

Сиенна Миллер

Разумеется, столь фееричное шоу не могло пройти без множества звездных гостей. Здесь были Наталья Водянова и Антуан Арно, Катрин Денев, Сиенна Миллер, Хлоя Морец, Нина Добрев, Карли Клосс, Уиллоу Смит, Лора Харриер, Эмма Робертс, бессменные амбассадоры бренда – Леа Сейду, Алисия Викандер, Эмма Стоун, Дженнифер Коннели – и другие знаменитости.

Новая коллекция Louis Vuitton осень-зима 2019/2020 (фото: vogue.ua)

Напомним, Неделя моды в Париже стала финальной в череде модных "виков" после Нью-Йорка, Лондона и Милана.

При этом 5 марта в Париже представили последнюю коллекцию Карла Лагерфельда для Chanel.

Интересно, что именно на знаковом для бренда показе Моника Белуччи впервые вышла в свет с молодым бойфрендом.