Справжня принцеса: Кейт Міддлтон захопила повітряною сукнею Gucci

Фото: Кейт Міддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Дружина принца Вільяма блищала в шикарному вбранні на гала-вечері

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка раніше вийшла у світ в трендовому твідовому костюмі, стала головною зіркою благодійної вечері, яка пройшла в Музеї Вікторії і Альберта в Лондоні. На заході вона з'явилася як покровитель організації 100 Women in Finance. На вечорі збирали кошти для різних фондів, що займаються психічним здоров'ям британців. Фото були опубліковані на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Twitter.

Дружина принца Вільяма виглядала як справжня принцеса - для виходу в світ Кейт вибрала ніжно-рожеве плаття в підлогу від Gucci, доповнивши його човниками Oscar de la Renta і сережками Kiki McDonough, які вона раніше одягала на весілля сестри Піппи.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Оксамитова стрічка бордового кольору підкреслила осину талію мами трьох дітей. Міддлтон доповнила образ маленьким чорним клатчем і ніжним макіяжем в тон наряду.

Фото: (instagram.com/thecatwalkitalia)

"Мене часто запитують, чому в своїй роботі я вирішила зосередитися саме на дитячому психічному здоров'ї. Відвідавши багато благодійних установ і займаючись найскладнішими соціальними проблемами, я зрозуміла, наскільки важливо з самих ранніх років піклуватися про ментальне здоров'ї дітей. Адже все закладається в дитинстві", - зазначила герцогиня у своїй промові, яка була зустрінута схвальними оплесками.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, поява Кейт Мідлтон під руку з чоловіком принцом Вільямом на церемонії нагородження кінопремії BAFTA викликала фурор. Для виходу в світ герцогиня Кембриджська обрала білу сукню від Alexander McQueen і сережки з діамантами і перлами принцеси Діани.

Ддо речі,герцогиня Кейт Міддлтон власноруч розробила проект ландшафтного саду для виставки флористів і садівників Chelsea Flower Show.

Відео: РБК-Україна