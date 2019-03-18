Справжня королева: Тіна Кароль приголомшила стильним образом в яскравому вбранні

Фани зізналися, що буквально засліплені подібної красою співачки

Завжди яскрава і ефектна Тіна Кароль знає, як привернути до себе увагу і регулярно захоплює шанувальників розкішними вбраннями і чуттєвими образами. Нещодавно суддя Голосу країни 9 спокушала відвертим декольте, а тепер вирішила продемонструвати яскравий весняний аутфіт.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок, на якому вона йде вздовж цегляної стіни і діжок з рослинами, злегка обернувшись назад до камери. Стильна Кароль відображена в довгому бірюзовому плащі і туфлях на підборах, образ доповнює бежева сумочка. Не обійшлося і без фірмової червоної помади, яка вже стала візитною карткою української артистки.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники очікувано прийшли в захват від ефектного фото і засипали свою улюбленицю компліментами, зазначивши, що вона сяє яскравіше сонця і засліплює своєю красою. Деякі уважні користувачі мережі повідомили, що знімок був зроблений в Нью-Йорку.

"Краща, наша королева"

"Занадто сексі"

"Ну як тут спокійно жити? Якщо така краса є"

"Такий небесно-блакитний тренч, дуже стильно"

"Яскравіше сонця світиш. Люблю!)"

"Ви шалено красива і класна"

"Ти зародила в моїй душі пожежа"

"Королева в Нью-Йорку!"

"О боже, скоро осліпну, навколо одна естетика"

"Не можу перестати милуватися"

"Крокуєш впевненим кроком в Голлівуд!"

"Справжня Королева. Шалено красива"

Кароль також поділилася парою відео у своїх "історіях", де видно, що це дійсно Нью-Йорк, а також те, що артистка взяла участь у новій фотосесії.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль вразила екстремальних міні і колготками в сіточку.

Також ми писали, що сонячна Тіна Кароль звела з розуму романтичним образом "нареченої". Шанувальникам ніжний і романтичний образ Кароль дуже сподобався.