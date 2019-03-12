Моніка Белуччі зважилася на експеримент і стала блондинкою заради глянцевої фотосесії

Шанувальники відзначили, що Моніці в будь-якому випадку краще бути брюнеткою. Але й блондинкою також добре

Моника Белуччи — одна из голливудских кинодив, красоте и "вечной молодости" которой может позавидовать каждая. В 54 года актриса выглядит превосходно. И к слову, Белуччи неоднократно повторяла в различных интервью, что крайне редко прибегает к "пластике" – только в рамках "поверхностных" косметических процедур. Кинодива не стесняется своих морщинок… которые вовсе не портят ее красоту.

При этом Моника Белуччи до сих пор востребованная актриса и модель. За интервью с ней и обложки готовы издания в разных уголках мира готовы стоять в очереди. Ну а после того, как во время недавнего показа Chanel Белуччи впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным Николасом Лефевром, актриса стала еще более популярной и желанной персоной на светских вечеринках.

Так, на своей instagram-страничке Белуччи похвасталась результатом новой fashion-съемки для итальянского глянца "7000magazine". Моника позирует в различных образах на серии черно-белых снимков.

Однако больше всего внимание поклонников привлекло фото, на котором Моника позирует в очень непривычном для себя образу. Для глянцевого фотосета Белуччи решила примерить образ блондинки. И следует отметить, что актрисе очень к лицу светлый цвет волос.

Моника Белуччи "перекрасилась" в блондинку для новой фотосессии (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Подписчики актрисы поспешили оставить восторженные отзывы под ее новым преображением.

"Вот теперь ты – настоящий ангел"

"Королева"

"Как можно быть настолько красивой?!"

"Мне больше нравится, ккогда она брюнетка. Но и блондинкой тоже неплохо"

"Люблю ее только брюнеткой"

"Вы удивительная, потрясающая и очень красивая! Моя Королева!"

"В таком цвете стала еще моложе"

Также не менее интересно рассмотреть другие образы Моники Белуччи для "7000magazine". Актриса позирует в портупее и белом платье. Однако на большинстве снимков в центре внимания – именно портрет Моники. Наверное, чтобы еще раз продемонстрировать – 54-летняя актриса выглядит шикарно и молодо не по годам.

Великолепная Моника Белуччи

Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл появилась на гонках в джинсовом костюме Roberto Cavalli.

Отметим, что до этого супермодель блистала в роскошном платье от Alexander McQueen на Vanity Fair Oscar Party-2019. А для саммита Forbes Woman Africa в Дурбане выбрала эффектное платье без бретелей от Marianne Fassler.