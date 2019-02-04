Модний конфуз: Надя Дорофєєва та Олександра Кучеренка з'явилися в однакових образах

Традиційно, пропонуємо вибрати кращий образ

В Киеве гремит самое яркое fashion-событие – Украинская неделя моды (1-5 февраля) сезона осень-зима 2019/20. При этом гостей мероприятия радуют не только модные показы десятка украинских дизайнеров, но также и звездные гости.

На показ Dafna May, которая представила свои "метаморфозы", также пришли украинские селебритис, продемонстрировав свои стильные образы. Только вот интересно, что образы у некоторых повторялись.

Так, в объектив фотокамер попали сразу две красотки в одинаковых рубашках от Dafna May – певица Надя Дорофеева и модель Александра Кучеренко.

Интересно, что девушки практически одинаково комбинировали ультрастильную в этом сезоне вещь с анималистичным принтом, подобрав под нее классические черные брюки. Кучеренко также набросила на плечи красное лаковое пальто.

Надя Дорофеева и Александра Кучеренко в одинаковых блузках (фото: instagram.com/nadyadorofeeva; instagram.com/aakucherenko)

И все же Дорофеева и Кучеренко по этому поводу не расстроились, и даже сделали совместное фот на память.

"Не сговариваясь", — с улыбкой подписала снимок Александра.

Надя Дорофеева и Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Итак, LITE предлагает определиться, кому же образ в яркой рубашке подходит больше всего - Наде или Александре.

Опрос LITE

Напомним, ранее мы уже предлагали выбрать лучший бунтарский образ Дорофеевой. Пока что лидирует стильный Sport Chic.

Также Дорофеева в необычном наряде поблагодарила фанов за любовь. У исполнительницы уже 4 млн подписчиков в сети инстаграм!