Мода 2019: який каблук буде популярним у новому сезоні

Дизайнери назвали п'ять видів каблука, які будуть в тренді

Дизайнеры определили формы каблука, которые станут трендовыми в 2019 году. Эти формы каблука будут популярными на обуви для всех сезонов – как для весенних ботильонов, так для летних босоножек.

Какими каблуками стоит обзавестись в 2019 году:

1. Скошенный каблук. Этот тип каблука будет на самом пике в 2019 году. Ранее он встречался только в обуви ковбойского стиля, но сейчас его стали сочетать со всеми видами обуви, кроме спортивной. Очень элегантно выглядят обычные лодочки со скошенным каблуком или ботильоны. Отличительная черта такой обуви – это заостренный нос, который делает модели более утонченными.

Фото: Скошенный каблук (londonstreet.ru)

2. Каблук трапеция. Этот вид обуви не выходит из моды уже несколько сезонов и его любят модницы, которые не признают шпильки. Каблук-трапеция придает устойчивости обуви и весьма комфортен в носке. Трапеция прекрасно сочетается с лодочками и сапогами, а образу такая обувь придает непринужденной сексуальности.

Фото: Каблук-трапеция (toptop.ru)

3. Каблук-рюмочка. Этот вид каблука периодически выходит из моды и снова возвращается. Отличительная черта – современные модели с каблуком-рюмочкой сочетаются в обуви с острыми носами и без пятки. В 2019 году каблук-рюмочка будет очень популярным, так как он придает образу женственности и нежности.

Фото: Каблук-рюмочка (4shopping.ru)

4. Каблук-столбик. Еще один вид массивного и устойчивого каблука, который в 2019 году станет весьма трендовым. Такой каблук используют многие известные дизайнеры и практически на всех видах обуви. Но особенно ярко и интересно такой каблук смотрится на классических туфлях, ботильонах и сапогах.

Фото: Каблук-столбик (Яндекс)

5. Каблук-клеш. Сравнительно новый тренд 2019 года, который быстро завоевывает популярность у модниц. Форма этого каблука напоминает джинсы-клеш или бокал. Как утверждают дизайнеры, эта форма каблука весьма устойчива и добавляет в образ эффектность и сексуальность.

Фото: Каблук-клеш (sovet.kidstaff)

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