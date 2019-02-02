Мода 2019: який каблук буде популярним у новому сезоні

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Дизайнери назвали п'ять видів каблука, які будуть в тренді

Дизайнери визначили форми каблука, які стануть трендовими в 2019 році. Ці форми каблука будуть популярними на взутті для всіх сезонів – як для весняних ботильйонів, так для літніх босоніжок.

Якими підборами варто обзавестися в 2019 році:

1. Скошений каблук. Цей тип каблука буде на самому піку в 2019 році. Раніше він зустрічався тільки у взутті ковбойського стилю, але зараз його стали поєднувати з усіма видами взуття, крім спортивного. Дуже елегантно виглядають звичайні човники зі скошеним каблуком або ботильйони. Відмітна риса такого взуття – це загострений ніс, який робить моделі більш витонченими.

Фото: Скошений каблук (londonstreet.ru)

2. Каблук трапеція. Цей вид взуття не виходить з моди вже кілька сезонів і його люблять модниці, які не визнають шпильки. Каблук-трапеція надає стійкості взуття і досить комфортний у використанні. Трапеція чудово поєднується з човниками і чобітками, а образу таке взуття надає невимушеної сексуальності.

Фото: Каблук-трапеція (toptop.ru)

3. Каблук-чарочка. Цей вид каблука періодично виходить з моди і знову повертається. Відмітна риса – сучасні моделі з каблуком-чарочкою поєднуються у взутті з гострими носами і без п'яти. У 2019 році каблук-чарочка буде дуже популярним, так як він додає образу жіночності та ніжності.

Фото: Каблук-чарочка (4shopping.ru)

4. Каблук-стовпчик. Ще один вид масивного і стійкого каблука, який в 2019 році стане вельми трендовим. Такий каблук використовують багато відомих дизайнерів і практично на всіх видах взуття. Але особливо яскраво і цікаво такий каблук виглядає на класичних туфлях, ботільонах і чоботях.

Фото: Каблук-стовпчик (Яндекс)

5. Каблук-кльош. Порівняно новий тренд 2019 року, який швидко завойовує популярність у модниць. Форма цього каблука нагадує джинси-кльош або келих. Як стверджують дизайнери, ця форма каблука досить стійка і додає в образі ефектності і сексуальністі.

Фото: Каблук-кльош (sovet.kidstaff)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які тренди стануть популярними.

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