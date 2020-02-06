Місіс Зима-2020: молода дружина Дмитра Комарова зачарувала "квітковим" аутфітом

Кучеренко похвалилася душевної зустріччю
Олександра Кучеренка тепер може надолужити згаяне і сповна провести час зі своїм чоловіком. Нагадаємо, що мандрівник і телеведучий Дмитро Комаров повернувся з тривалої експедиції по Китаю і привіз новий сезон програми "Світ Навиворіт". Зазначимо, що 5 лютого вийшов другий випуск програми. При цьому раніше Дмитро розповів, як в Китаї вирішував проблему відносин на відстані з молодою дружиною.
А днями українська модель і телеведуча, володарка титулу Міс Україна-2016 змогла також відвідати рідне місто - Дніпро. Проте не зазначається, до рідних модель поїхала сама, чи все ж Комаровим.
При цьому Олександра уточнила, що зустрічав її рідний брат Дмитро, який підніс красуні пишний букет ніжних тюльпанів.
“Рідне місто зустрічає снігом. А брат @dmitriy_kucherenko - квітами) Райдер виконаний, дякую))) До зустрічі ввечері на врученні премії #золотойананас, Дніпро. Тут навіть ананаси золоті роздають взимку", - підписала миле фото Кучеренко.
На знімку модель позує на засніженому тлі в простому щоденному образі - пухова куртка синього кольору, шкіряні рукавички і чорна шапка.
Фото: instagram.com/alexandrocheretny
Відзначимо, що "Золотий ананас" - це премія журналу "Стильне місто" (Дніпро). В рамках премії проходить нагородження найталановитіших і успішних персон і компаній у різних сферах бізнесу міста за версією журналу.
Тим часом шанувальники Олександри поспішили прокоментувати її новий знімок:
Скріншот коментарів: instagram.com/aakucherenko
До речі, не забула Олександра відвідати наймоднішу подію - Український тиждень моди сезону осінь-зима 2020-2021.
“Ну не можна пропустити #ufw і не підтримати друзів в українській моді)) Понеділки, виявляється, бувають гарними. Всім позитивного настрою весь тиждень!" - поділилася емоціями Кучеренко.
Стильна Кучеренко Саша (фото: instagram.com/alexandrocheretny)
Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів, що допомогло йому схуднути на 10 кілограмів.