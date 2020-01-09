Мікроміні і стиль хіпі: 10 модних трендів ХХ століття, які точно повернуться в 2020-му

Модні тренди 2020 року, здається, як ніколи раніше підтверджують золоте правило про циклічність моди. Правда в тому, що в fashion-індустрії створюється не так вже й багато "раніше невідомих" новинок. Кольори, фасони, форми і текстури переживають "другу молодість". І якщо 2018 повертав нас у 80-ті, а 2019-й ознаменувався поверненням трендів 90-х. То новий модний сезон гостинно відкриває двері відразу для декількох "модних епох".

В 2020 році модниці зможуть перебирати і поєднувати один з одним стилі 60-х, 70-х і 80-х років минулого століття. В'язані речі та класичний денім, мікроміні і об'ємні піджаки — гардероб прийдешнього теплого сезону обіцяє здивувати несподіваними експериментами і поєднаннями.

З 1960-х

Флора в стилі "психодел"

З показу нової колекції Christopher Kane, весна-літо 2020 (фото зліва). На фото праворуч — колекція модельєра Жана Пату, 1966

Підкреслена жіночність і романтичність образу в модному сезоні 2020 будуть як і раніше актуальні. А завдяки чому будь-який аутфіт автоматично набуває "ніжні нотки"? Все вірно — флористичний принт. Однак звичний дрібний квітковий принт значно зміниться в цьому році. Модельєри вдалися до більш абстрактних зображень, які лише віддалено нагадують обриси звичної флори. Такий стильний хід — одна з ключових особливостей моди 1960-х.

Солом'яні сумки

Показ DOLCE & GABBANA, весна-літо 2020 (фото зліва). На фото праворуч — Джейн Біркін і Серж Генсбур, 1969

Солом'яні сумки — загальний тренд 2018 року, який знову зміцнює позиції в 2020-му. Та ні, ці крихти не тільки для пляжу! Сумки з легкого матеріалу будуть ідеальним аксесуаром для літнього сезону, відмінно поєднуючись з джинсами-кльош або квітчастим сарафаном. Та й мас-маркет встиг представити настільки багате розмаїття солом'яних сумочок, що будь-яка модниця знайде універсальний варіант під будь-який образ.

В'язання гачком

C показу Altuzarra, весна-літо 2020 (фото зліва). І в'язаний костюмчик з журналу 1960-х

Ніщо так не виділяє стилістику 60-х, як зв'язані гачком речі. У багатьох подібний дизайн може асоціюватися з милими мереживними серветочками на столі. Але детального погляду на нові колекції провідних брендів достатньо, щоб зрозуміти — нас чекає повальний "в'язаний тренд". Топи, спідниці, повноцінні костюми — дизайнери пропонують варіант на будь-який смак. З мереживними речами ваш образ автоматично стане невинно-романтичним.

З 1970-х

Для "джазових" красунь з модних подіумів сходять тренди 70-х. Розглянемо ключові.

"Крутий денім"

Мода 1970-х немислима без деніму! На фото зліва — з показу GIVENCHY, весна 2020. На фото праворуч — сторінка модного каталогу Sears, 1976 рік

Джинсові речі в принципі не виходять з моди. Але в цьому році слід інвестувати не в зручні повсякденні штани, а в облягаючі спідниці по коліна. Доповніть такий елемент гардеробу вільною сорочкою з великими гудзиками або футболкою, а також шкіряними чоботами до коліна — стильна чіка з 70-х готова.

Гіперкоміри

Victoria Beckham весна-літо 2020 (фото зліва)

Впізнавані костюми 70-х також повертаються. Штани-кльош із завищеною талією, блейзер і светр під горло — ідеальний ансамбль. А ось що дійсно виділить вас з натовпу — так це сорочка з геометричним коміром з загостреними кінцями. Так ви одразу станете героїнею диско.

Облягаючі футболки-сорочки в рубчик

Образ з показаа Chloé, весна 2020. Найпопулярніші образи 70-х

Цей елемент більш звичний для чоловічого гардероба 1970-х. Однак сьогодні кожен може дозволити собі будь-який експеримент. Облягаюча футболка в рубчик буде ідеально поєднуватися з брюками-кльош або спідницею. Підберіть до аутфіту сміливі прикраси на шию (довгий ланцюжок або вузький декоративний шарфик) і точно будете виглядати яскраво.

Геометричні ретро-сумки

Сумка HERMÈS, весна-літо 2020

Особливо вітаються сумки з геометричними вирізами. А також замшеві, в смужку, з шкіряними вставками... загалом, чим більше такий аксесуар буде говорити про своє "вінтажне минуле", тим краще.

З 1980-х

Підходимо до гіпероб'ємних 80-х з їх прагненням до яскравого самовираження. А це означає, що оверсайз знову повертається!

В горошок

З колекції Richard Quinn, весна-літо 2020. І група 1980-х Strawberry Switchblade

Ох, цей романтичний горошок! Він підкоряв модниць в 2018 році, плавно перекочував в літо 2019 і не планує здаватися! Дизайнери пропонують грати з розміром кружечків — від дрібного миготіння в очах до величезних горошин на всю сукню. Одяг в горошок часом буває важко поєднувати з іншими речами. Віддайте перевагу монохромним, невиразним елементам.

Гіпероб'ємний брючний костюм

Брючний костюм з колекції Philosophy di Lorenzo Serafini, весна 2020 (на фото зліва)

Знакова деталь 80-х — об'ємні піджаки з гострими плечима. Через зайвий об'єм такий елемент гардеробу деколи виглядає "неохайно", але однозначно стильно. Must have 2020 року — монохромний брючний костюм в дусі 80-х. З футболкою із зображенням улюбленої рок-групи і кросівками ви будете виглядати круто, як поп-зірка. Підбори і бюстгальтер на голе тіло — фатальна красуня готова. Але такий варіант для найсміливіших.

Об'ємний верх і мікроміні

Показ Valentino і сторінка модного каталогу 1980-х

В 2019 році модний світ все ще вагався між міні та міді. 2020-й вирішив кардинально вирішити цей спір. Влітку цього року слід підготуватися свої ніжки до "екстра-ультра" мікроміні! Настав час забути про утиски і знову повернути з далеких куточків шафи сміливі шорти і спідниці. Літні ночі обіцяють бути спекотними.