Меланія Трамп подовжує фігуру за допомогою розкішного білого комбінезона, який повинен бути у кожної

"Перша сім'я" США вперше за довгий час вирушила в офіційний закордонний тур. Так, Меланія і Дональд Трамп прибутку в Індію, де пробудуть з триденним візитом. Зазначимо, що 23 лютого президент США Дональд Трамп заявив про готовність підписання мирної угоди з Талібаном, якщо вона буде досягнута в Афганістані. часткове перемир'я в Афганістані (Талібан, США і афганські війська погодилися на тижневе "зниження насильства") має створити умови для підписання 29 лютого Вашингтоном і Талібаном угоди в Досі, яка, в кінцевому підсумку, може призвести до виведення американських військ після 18 років війни. Так що візит перших осіб США до Індії має більш, ніж важливе значення.

Як завжди, поки ділові ЗМІ стежать за кожним рукостисканням Дональда Трампа з першими особами Індії, модні ЗМІ стежать за образами першої леді США.

Скріншот поста: instagram.com/injectionofglamour

Для офіційного візиту в Індію Меланія Трамп вибрала розкішний образ в білосніжному комбінезоні. Ледве з'явившись на трапі, дружина президента США просто-таки засліпила присутніх своїм розкішним образом. І до вибору Меланії точно слід придивитися на весну 2020.

Так, для своєї першої появи в Індії в цьому році Меланія вибрала білий комбінезон з довгими рукавами, під горло і брюками-стрілками. Вкотре підкреслимо, що комбінезон все ще залишається в трендах. А білий - один з провідних кольорів весни-літа 2020. Нагадаємо, що під час Українського тижня моди SS-2020 українські дизайнери представили в своїх колекціях образи total white - з чистого аркуша.

Меланія і Дональд Трамп в Індії (скріншоти поста: instagram.com/lady_etiquette)

Зверніть увагу, як вигідно брюки зі стрілками подовжують ніжки першої леді США. Свій розкішний образ Меланія доповнила тканинним широким поясом із золотим орнаментом, віддаючи тим самим данину поваги місцевим традиціям. Крім того, пояс дозволив в черговий раз підкреслити витончені форми і талію 49-річної Трамп. Комбінезон від бренду Atelier Caito For Herve Pierre.

Образ доповнюють білі човники на тонкій шпильці. Волосся перша леді США розпустила. А також зробила макіяж з акцентом на очі.

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп підкреслила ідеальні форми у білій сукні-футлярі.