Мрії збуваються: Вінні Харлоу надихнула зворушливими сімейними знімками з відпустки

Знаменита модель влаштувала відпустку для сестри і мами

Канадська фотомодель і активістка Вінні Харлоу сьогодні одна з найбільш затребуваних моделей в світі. Дівчина підписує вигідні контракти і приймає участь у багатьох цікавих проектах. Але так було не завжди, і кар'єрний шлях їй дався нелегко. У дитинстві і юності вона натерпілася образ від однолітків із-за своєї незвичайної зовнішності і навіть думала про самогубство. Тим приємніше зараз їй усвідомлювати той факт, що вона своїми силами всього досягла і може розділити успіх з близькими.

Так, днями вона взяла сестру і маму і вирушила на Багами. Жінки купаються, засмагають, насолоджуються нереальної краси краєвидами, фруктами та смачними десертами і, звичайно ж, постять багато фото в Instagram.

24-річна Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

На одній з них, де вони сфотографувалися всі разом, Вінні написала:

"Раніше я обіцяла сестрі, що, отримавши хорошу роботу, я куплю їй всі оновлення для ігор, у які вона любить грати. І я тільки що створила мамі неприємності. Так що я пишаюся тим, що вперше зможу взяти своїх дам у відпустку на Багамські острови (до речі, сестричка сказала, що це набагато краще, ніж оновлення гри – створення спогадів)", – підписала вона знімок.



Вінні Харлоу з сестрою і мамою (фото: instagram.com/winnieharlow)

Шанувальники фотомоделі високо оцінили всі фото, але особливо їх вразила доброта дівчини. "Ви таке натхнення. Слова не можуть описати, як я вами пишаюся. Я сподіваюся, одного разу у мене з'явиться ваша впевненість і сміливість", "Ви те, що ми всі хочемо для наших сімей, фінансового успіху або любові", "Це так здорово, що ви і ваші сестри насолоджуєтеся відмінним часом разом", "Твоя мама повинна пишатися тобою", "Виконання обіцянок сім'ї – це ключ"...

До речі, не забуває Вінні робити і традиційні для відпустки спокусливі фото на тлі моря. Для поїздки вона вибрала стильний комплект з принтом: купальник, спідниця і хустку, все в одній колірній гамі. І, зрозуміло, також зібрала масу компліментів: "Ви неймовірні", "Нереально красива!", "Ви мене мотивуєте"...

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