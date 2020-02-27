Маша Єфросиніна вразила стрункими ніжками і витонченою фігурою в ефектному вбранні

Маша Єфросиніна не перестає захоплювати підписників своєю активністю і буквально ідеальним почуттям стилю. При цьому останнім часом українська телеведуча часто віддає перевагу брючним комбінаціям. Не став винятком і новий вихід української бізнес-леді і активістки. Так, 27 лютого у стінах столичного "Палацу спорту" проходить DreamBIG Forum — Форум великих мрійників. Де зібралися учасники з різних областей бізнесу. Ведучою заходу виступає харизматична Єфросиніна. Яка вже встигла показати свій новий розкішний образ.

Перед гостями форуму телеведуча постала в чудовій брючній комбінації білого кольору. І знову підкреслюємо, речі чистого білого кольору — must have весни-літа 2020. Ну а брючний комплект завжди актуальний.

Ефектна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Вузькі брюки зі стрілками вигідно подовжують і підкреслюють стрункість ніжок ведучої. Окремої уваги заслуговує ошатний жакет зі стоячим комірцем і пишною баскою. До речей з баскою слід придивитися власницям пишних форм. Адже відомо, що такий декоративний елемент візуально робить стегна і талію вужче.

Ефектний образ ділової Єфросиніна доповнила лаковими чорними босоніжками на золотих підборах. Волосся ведуча зібрала в тугий хвіст. Макіяж зроблений з акцентом на виразні очі. З прикрас — улюблений комплект золотих підвісок.

"Dream Big", — лаконічно підписала свій новий пост Маша. А також уточнила, що костюм — від українського бренду label one.

До речі, буквально за пару днів до цього Єфросиніна показала приклад іншого не менш стильного і вдалого брючного аутфіта.

24 лютого відбувся лекторій благодійного фонду Маші Єфросиніної "Charity Weekend".

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

“Перший наймасштабніший#CharityWeekend #Лекторій - близько 1000 чоловік в залі. Відмінний збір, як для такого формату... І всі, хто був учора, не дадуть збрехати - вся аудиторія вийшла з лекції з квадратними мізками. Перепрошитими і. Наше батьківське життя вже не буде колишнім", — підписала один з постів Маша.

Як завжди, окремої уваги заслуговує образ активістки.

Для заходу Єфросиніна вибрала брючний костюм ніжного блакитного відтінку від українського бренду the COAT by Katya Silchenko. Образ Маша знову доповнила чорними босоніжками на тонкій шпильці, а також золотими прикрасами. А ось волосся розпустила, завивши їх в легкі локони. І ще один ідеальний образ для офісу готовий!

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна емоційно висловилася про любовні переживання.