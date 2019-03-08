Маша Єфросиніна показала найшвидшу укладку в світі

Телеведуча по секрету розповіла, як справляється з неслухняними волоссям

Стиль и образы Машы Ефросининой не перестают удивлять своей элегантностью и утонченностью, например, кружевной наряд, в котором она появилась на одном из мероприятий в рамках форума "ELLE active forum", произвел фурор среди поклонников телеведущей. Поэтому создается впечатление, что своему внешнему виду знаменитость уделяет много времени, доводя образ до совершенства. Однако, на своей странице в Instagram украинская красавица призналась, что не всегда успевает привести себя в порядок и иногда использует хитрости и лайфхаки, чтобы выглядеть достойно. Она разместила фото с забавной подписью, что иногда заменяет сложные прически шапкой, которая скрывает не уложенные волосы.

Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

"Самая быстрая укладка в мире — фффапочка", - так подписала Мария фото.

Подписчицы тут же согласились с кумиром, и поделились своими лайфхаками экспресс методов выглядеть достойно в любых обстоятельствах.

"Шикарный образ", - fedosovaa_olya

"Ну а літом-окуляри", - oksanka_plodnik

"Маша, Вам так все идёт", - alekseevets_aleksandr

"Неймовірно красива!" - galinakrivinska

"Вы такая красивая в этом образе", - natalya_shilyaeva104

Стоит отметить, что образ получился действительно романтичным, весенним и к лицу знаменитости. Берет нежного розового оттенка Маша дополнила кожаной курткой, с нарочито грубой фурнитурой и отделкой из розовой овчины, и водолазкой в цвет.

У Маши Ефросининой так же стоит поучиться носить главный тренд весны 2019 года - тотал-анималистичный принт, который на ведущей смотрится очень элегантно.

А еще, вам будет интересно узнать, какой суперспособностью обладает Маша Ефросинина.