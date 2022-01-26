Марго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel Couture

Показ Chanel Couture, як завжди, відвідала максимальна кількість зіркових гостей. У першому ряду сиділи посланниці краси французького бренду: Марго Роббі, Ванесса Параді, Софія Коппола і багато інших.

Марго Роббі (фото: Getty Images)

Марго Роббі постала перед фотографами в лаконічному образі. Зірка "Одного разу в Голлівуді" одягла об'ємну білосніжну двобортну сукню-блейзер з букле – річ з останньої весняно-літньої колекції культового будинку. Під нього дівчина одягла біло-золотий топ з вишивкою. Витончену родзинку луку додала біла мікро-сумка Chanel на ланцюжку, а також білі ботильйони.

Ванеса Параді (фото: Getty Images)

Екс-дружина Джонні Деппа, 49-річна Ванесса Параді, з'явилася на світському виході в напівпрозорій чорній блузі з V-подібним вирізом, розшитій яскравими квітами з паєток і блискіток. Воріт і манжети блузи були оброблені фірмовим для Chanel твідом.

Помітний верх врівноважували чорні прості штани з шовку і з високою посадкою. Завершили лук чорні лаковані ботильйони на високих підборах. Актриса відмовилася від прикрас, залишивши образ максимально простим, а також віддала перевагу лаконічній укладці і натуральному макіяжу.

Розглядаємо й інші вбрання зіркових гостей показу, серед яких Фаррелл Уільямс, Каролін де Мегре, співачки Анжель, Анамарія Вартоломей, актриса Альма Ходоровскі та інші.

Гості показу (фото: instagram.com/chanelofficial)