Мафія, балет і танці до упаду: 11 модних трендів Тижня високої моди в Парижі

Минулого тижня (з 20 по 23 січня) в Парижі маштабно пройшов Тиждень високої моди сезону весна-літо 2020 — Paris Haute Couture Spring Summer 2020. Всесвітньо відомі французькі кутюр'є представили своє бачення трендів майбутнього сезону. Як зазвичай, модельєри в підкреслено химерній формі розставляють модні акценти. Епатажний Jean Paul Gaultier завершив по праву легендарну кар'єру в області моди масштабним fashion-шоу. Моделі дефілювали в гротескних наряди в дусі 1920-х. Будинок моди Givenchy представив алюзію на райський сад квітів, а Dior занурився в античну історію. Редакція LITE пропонує поглянути на провідні тренди майбутнього весняно-літнього сезону за підсумками Тижня високої моди в Парижі.

Стиль 1920-х

З колекції Ulyana Sergeenko (фото: egis Colin for NOWFASHION)

Будинки моди Chanel, Jean Paul Gaultier, Dior, Valentino, Armani Privé піддалися ностальгії. У колекції провідних кутюр'є чітко простежується стилістика обрзов відчайдушних і розгульних 1920-х. Міні-сукні та комбінезони із заниженою талією, шовкові халати, різнокольорові колготки, бахрома, паєтки, пір'я, химерні зачіски і прикраси — "танцювальна епоха" початку 1900х знову актуальна. Моделі в танцювальних туфельках на зручних підборах могли б прямо на подіумі танцювати чарльстон або фокстрот.

Моделі з колекцій: Armani Privé, Jean Paul Gaultier, de Julie Libran, Valentino, Givenchy, Chanel, Viktor & Rolf (фото: Gorunway.com)

Бахрома

Dior (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

І знову 20-ті. Однак для цього тренда варто відвести окрему графу. Бахрома — мабуть, провідний елемент декору в представлених колекціях на Тижні моди від кутюр в Парижі. Простіше перерахувати дизайнерів, які не використали бахрому в своїх моделях... Хоча таких немає!

Особливо старанно бахрому використовував будинок моди Dior. Золоті сукні з багаторівневим декором вже "пішли в історію" і стали ключовими моделями минулого Тижня моди. Armani Privé, Giambattista Valli також не відстають, представивши лінійку вишуканих вечірніх суконь — як раз для танцювальної вечірки в якому-небудь з голлівудських клубів.

Armani Privé, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Ralph & Russo (фото: Gorunway.com)

Костюми в стилі мафії

Alexandre Vauthier (фото: Filippo Fior для Gorunway.com)

І ще один відгомін 1920-х! Так, французькі кутюр'є явно дають зрозуміти стилістику літа 2020. Класичні костюми-двійки в смужку підкреслять жіночну елегантність і ділову хватку своєї власниці. Бренди Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Alexis Mabille зовсім пропонують одягати подовжені піджаки на голе тіло. А в поєднанні з гостроносими туфлями на тонкій шпильці ви точно не залишитеся непоміченою.

Givenchy, Alexis Mabille, Bouchra Jarrar, Jean Paul Gaultier, Ralph & Russo (фото: Gorunway.com)

Рукави буф

Elie Saab (фото: Filippo Fior для Gorunway.com)

Пишні рукави знову повертаються в моду. Такий "химерний" елемент дозволяє підкреслити романтичність образу. Але з іншого боку, додає аутфіту деякої стриманості. Блузи і сукні з високими пишними рукавами буф відмінно підійдуть для офісу. Так що слід придивитися до модної обновки весни-літа 2020.

Знову-таки складно відшукати дизайнера, який би не використовував цей ефектний декоративний прийом. Jean Paul Gaultier повертає нас у епоху середньовіччя, Elie Saab декорує сукні пишними вікторіанськими рукавами. Givenchy представляє більш сучасний варіант, декоруючи рукав незвичайними білосніжними "поліпами".

Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Chanel, Ronald van der Kemp, Armani Privé (фото: Gorunway.com)

Широкий ремінь

Jean Paul Gaultier (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Givenchy (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Власниці точених талій, радійте. Французькі кутюр'є пропонують стильний must have нового модного сезону — широкі ремені з масивними пряжками, які підкреслюють крихкість своєї власниці.

Спідниця-годе в стилі Мортіши Аддамс

Givenchy (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Романтична спідниця-годе — ще один елемент з минулого, який буде диктувати моду 2020 року. Сукні та спідниці-годе — це комбінація класичної приталеної спідниці-олівець і спідниці-кльош. Зверху такий елемент прямий і рівно лягає по фігурі, а донизу розширюється об'ємними воланами.

Дизайнери на Тижні моди в Парижі грають з варіаціями на тему "годе". Цікаво, що більшість образів виконані в чорній гамі з напівпрозорого тюлю або спокусливого сатину. Представлені образи нагадували швидше стиль Мортіша Аддамс — героїні культової "Сімейки Аддамс".

Ronald van der Kemp, Valentino, Iris van Herpen, Alexandre Vauthier (фото: Gorunway.com)

Кейп

Dior (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Givenchy (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Кейпи вже кілька сезонів поспіль не втрачають актуальність. Пальто-кейпи від показу до показу плавно перевтілювалися в мантії і навпаки. З таким елементом ваш образ автоматично стає "королівським". Найоригінальніший варіант представив будинок моди Givenchy, поєднуючи класичний білий жакет з кейпом.

Пір'я

Valentino (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Ulyana-Sergeenko (фото: Regis Colin for NOWFASHION)

Французькі кутюр'є пропонують повернути моду на пишні пір'я. Ну, раз стиль 20-х повертається, то куди ж без них?! При цьому Giambattista Valli, Alexandre Vauthier, Valentino виразно дають зрозуміти — чим яскравіше і чим більше пір'я в образі, тим краще. Якщо ви не готові з ніг до голови всипати себе невагомими пір'їнками, мжно віддати перевагу якомусь аксесуари або ж коміру з пір'їнками. У будь-якому випадку, пір'я в образі зобов'язують. На ділову зустріч у такому навряд чи підеш. А ось на гучній вечірці або першому побаченні романтичне плаття з пір'ям буде виглядати цілком доречно.

Масивні волани

Schiaparelli (фото: Isidore Montag для Gorunway.com)

Valentino (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Givenchy (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Різні волани і складки не виходять з моди ніколи. Ці декоративні елементи входять в "золотий канон", тому так чи інакше представлені в колекціях абсолютно всіх дизайнерів. Однак у цьому році провідні кутюр'є пропонують експериментувати з об'ємами. В один ряд з масивними ременями і рукавами-був стоять гіпероб'ємні волани. Немов квіти з фантастичного саду, моделі Valentino, Schiaparelli, Giambattista Valli, Givenchy плавно "розцвітали" на подіумі Тижня високої моди в Парижі.

Сатин, шифон і тюль

Ralph & Russo (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Jean Paul Gaultier (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Як там по тканинах, запитаєте ви? На подіумі переважала легка тюль, напівпрозорий фатин і блискучий сатин. Практичний, але такий ефектний сатин однозначно підкорив серця французьких кутюр'є. Зовсім скоро червоні доріжки різних церемоній будуть виблискувати металевим відливом сатина.

Балетна тема

Jean Paul Gaultier (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Alexis Mabille (фото: Alessandro Lucioni)

Несподіваний, але ефектний тренд 2020 року, який простежується в колекціях Jean Paul Gaultier, Chanel і Alexis Mabille. Безумовно, це не означає, що вже завтра потрібно вчитися стояти на пуантах. А ось до пишних спідниць з тюлю придивитися можна.