45-річна Вікторія Бекхем блищить у відвертій зйомці для відомого глянцю

Вікторія Бекхем щодня підкидає шанувальникам черговий інформпривід. Вчора вони з Девідом відзначили 20 років з дня весілля. Привітати один одного подружжя вирішило зворушливими постами, що складаються з архівних кадрів. Радісна новина облетіла світ за секунди, зробивши подію найбільш обговорюваною в мережі. А сьогодні, 5 липня, Вікторія поділилася черговою радістю, тепер професійною. Британська ікона стилю прикрасила серпневу обкладинку ювілейного, 40-го випуску VOGUE Germany. «Я хочу бути кращою версією себе», – сказала Вікторія Бекхем на нашій спільній зйомці нового видання @voguegermany», – заінтригували на сторінці глянцю в Instagram.

Вікторія взяла участь у відвертій фотосесії для відомого глянцю (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На обкладинці Вікторія позує в досить відвертому образі. 45-річна бізнес-вумен з'явилася оголеною, прикриваючи тіло чорним жакетом у велику клітку. Доповнює картину легкий макіяж і мокра укладка з зачесаним назад волоссям. «Suits you!» – так звучить тема номера. У грі слів редактора зробили акцент на важливості і цінності в сучасному світі такого предмета гардероба, як костюм. А також наголосили, що він йде всім. Сьогодні, як і багато років тому, костюми уособлюють волю жінок від рамок і догм і прославляють їх силу. Вікторія Бекхем як приклад успішної у всіх сенсах жінки і володарки бездоганного смаку, яка зуміла перетворити одяг у предмет мистецтва – найкраща кандидатура для такого номера.

Ікона стилю знову прикрасила модну обкладинку (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Той факт, що костюм як модна тема настільки затребуваний зараз, також пов'язаний з осмисленим протиріччям – відмовою від традиційних прикладів для наслідування, типових моделей поведінки чоловіка і жінки, нападок з приводу самоідентифікації», – йдеться в інтерв'ю з зіркою. Поряд з Вікторією, в цьому русі глянець згадав таких легендарних особистостей, як Сара Бернар, Марлен Дітріх, а також Кетрін Хепберн.

Сама Вікторія опублікувала на своїй сторінці в Instagram безліч кадрів зі зйомок, подякувавши журнал за честь бути на обкладинці ювілейного випуску.