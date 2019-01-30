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"Лице тигриці": стильна Надя Дорофєєва надихнула новим умиротвореним фото

Lite » Мода 30.01.2019 - 11:44
"Лице тигриці": стильна Надя Дорофєєва надихнула новим умиротвореним фото
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

При цьому на спині Наді видно тату — DODO

Надя Дорофєєва не перестає радувати своїх шанувальників новими образами, залишаючись завжди "на стилі". На своїй instagram-сторінці Дорофєєва опублікувала чергове fashion-фото, на якому позує в білосніжній сукні оригінального спортивного крою – з вирізами на спині і чорними вставками на плечах, а також рукавах. При цьому на спині української виконавиці бачимо тату – її сценічний псевдонім DODO.

Надя Дорофєєва

Загадкова Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники співачки поспішили прокоментувати її нову появу.

  • "Дуже-дуже красива фотка", - зазначає viktori9993.
  • "Нова фотка - Супер-пупер", - погоджується nadyadodo.nadyadodo.
  • "Лице тигриці", - пише itsfirtaand.
  • "Красоточка", - захоплюється dasha20zaya.
  • "Богиня", - зазначає lenagarmash88.
  • "До чого ж гарна фотка", - пише vanyabushuev.

Наголошується, що опублікованої фото з'явилося на сторінках свіжого випуску журналу VIVA!, яким Дорофєєва дала інтерв'ю.

&quot;Лице тигриці&quot;: стильна Надя Дорофєєва надихнула новим умиротвореним фото

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Дорофєєва зважилася на зміну іміджу, примірявши сиву перуку. Однак не всі шанувальники співачки високо оцінили такий експеримент.

Також Надя не обійшла стороною популярний флешмоб #10yearschallenge, поділившись фотографією 10-річної давності. Тоді у співачки було руде волосся.

Також зазначимо, що чоловік Наді Володимир Дантес повеселив мережу, порівнявши себе з пінгвіном.

Надя Дорофєєва: цікаві факти біографії

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