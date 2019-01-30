"Лице тигриці": стильна Надя Дорофєєва надихнула новим умиротвореним фото

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

При цьому на спині Наді видно тату — DODO

Надя Дорофєєва не перестає радувати своїх шанувальників новими образами, залишаючись завжди "на стилі". На своїй instagram-сторінці Дорофєєва опублікувала чергове fashion-фото, на якому позує в білосніжній сукні оригінального спортивного крою – з вирізами на спині і чорними вставками на плечах, а також рукавах. При цьому на спині української виконавиці бачимо тату – її сценічний псевдонім DODO.

Загадкова Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники співачки поспішили прокоментувати її нову появу.

"Дуже-дуже красива фотка", - зазначає viktori9993.

"Нова фотка - Супер-пупер", - погоджується nadyadodo.nadyadodo.

"Лице тигриці", - пише itsfirtaand.

"Красоточка", - захоплюється dasha20zaya.

"Богиня", - зазначає lenagarmash88.

"До чого ж гарна фотка", - пише vanyabushuev.

Наголошується, що опублікованої фото з'явилося на сторінках свіжого випуску журналу VIVA!, яким Дорофєєва дала інтерв'ю.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Дорофєєва зважилася на зміну іміджу, примірявши сиву перуку. Однак не всі шанувальники співачки високо оцінили такий експеримент.

Також Надя не обійшла стороною популярний флешмоб #10yearschallenge, поділившись фотографією 10-річної давності. Тоді у співачки було руде волосся.

Також зазначимо, що чоловік Наді Володимир Дантес повеселив мережу, порівнявши себе з пінгвіном.

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