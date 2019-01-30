"Лице тигриці": стильна Надя Дорофєєва надихнула новим умиротвореним фото

При цьому на спині Наді видно тату — DODO
Надя Дорофєєва не перестає радувати своїх шанувальників новими образами, залишаючись завжди "на стилі". На своїй instagram-сторінці Дорофєєва опублікувала чергове fashion-фото, на якому позує в білосніжній сукні оригінального спортивного крою – з вирізами на спині і чорними вставками на плечах, а також рукавах. При цьому на спині української виконавиці бачимо тату – її сценічний псевдонім DODO.
Загадкова Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники співачки поспішили прокоментувати її нову появу.
Наголошується, що опублікованої фото з'явилося на сторінках свіжого випуску журналу VIVA!, яким Дорофєєва дала інтерв'ю.
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Нагадаємо, раніше Дорофєєва зважилася на зміну іміджу, примірявши сиву перуку. Однак не всі шанувальники співачки високо оцінили такий експеримент.
Також Надя не обійшла стороною популярний флешмоб #10yearschallenge, поділившись фотографією 10-річної давності. Тоді у співачки було руде волосся.
Також зазначимо, що чоловік Наді Володимир Дантес повеселив мережу, порівнявши себе з пінгвіном.
Надя Дорофєєва: цікаві факти біографії