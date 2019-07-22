Лілія Ребрик підкорила ефектним образом в стильному комбінезоні

Після веселого і душевного сімейного відпочинку з коханим чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною в Туреччині невтомна телеведуча Лілія Ребрик повернулася до Києва і одразу ж приступила до роботи. Вона веде ранкові ефіри на телеканалі "Україна" і кожен раз захоплює шанувальників все новими стильними і елегантними образами.

На цей раз Лілія похвалилася ультратрендовим луком в брючному комбінезоні молочного кольору. Його родзинкою є розкльошені плісировані штанини, також артистка підкреслила тонку талію широким поясом. Ребрик доповнила ефектний образ сірими туфлями на підборах і піджаком персикового кольору.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

У підписі до фото ведуча заінтригувала шанувальників, пропонуючи вгадати, хто буде її новим співведучим.

"Починаю новий тиждень ефірів "Ранку з Україною". Прокидаємось разом!!! Про 6.30))). Вгадайте, хто завтра мій зірковий співведучий? Пишіть варіанти! Повірте, буде цікаво", - прокоментувала Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Розкриємо таємницю - разом з Лілією Ребрик і Григорієм Герман в ефірі програми будуть будити українців Анатолій Анатоліч і Марія Мельник.

Фоловерам дуже сподобався наряд Лілі, також вони висловлюють свої припущення про нового ведучого.

Який шикарний образ, скажіть будь ласка де можна такий знайті?

Стиль - бомбанита!

Монатік

Олена Шоптенко

Які шикарні штани!!!

Красуня

Володимир Остапчук

Юрій Ткач

Вакарчук

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик розповіла про свою принципову позицію щодо косметики на відпочинку.

Раніше Лілія Ребрик похвалилися турецькою засмагою, позуючи в компанії коханого чоловіка.