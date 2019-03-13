Літо почалося: Кендалл Дженнер поділилася "гарячими" кадрами нової лінії купальників

Знімала зірку український фотограф Саша Самсонова

Кендалл и Кайли Дженнер – признанные иконы стиля, за которыми следит миллионная армия фанатов в соцсетях. Конечно же, они не могли не воспользоваться таким положением вещей и в 2016-м году основали свой бренд Kendall & Kylie. Периодически знаменитые сестры поклонников запусками коллекций одежды и обуви. И вот на днях они представили новую линию купальников.

Первой у себя ее запостила Кендалл Дженнер. Девушка поделилась с фолловерами чувственным фото, где сидит на полу пустой комнаты в серо-зеленом бикини из новой линии и солнцезащитных очках. Из антуража – голые стены и лучи солнца, пробивающиеся сквозь окно. "Лето начинается, покупайте нашу новую коллекцию купальников по ссылке", – подписали это же фото на официальной странице бренда в Instagram.

"Горячая" Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Помимо купальника, который представила Кендалл, в линию вошло и другие интересные модели, как сплошные, так и раздельные. Цветовая гамма также разнообразна – от ярко-красного до цвета хаки и полосатого принта.

Кайли Дженнер в купальнике, разработанном вместе с сестрой

Интересно, что снимала рекламную кампанию знаменитый украинский фотограф Саша Самсонова, которая давно сотрудничает с семейством Кардашьян. Так, по словам самой Саши, именно благодаря знакомству и дружбе со знаменитыми сестрами она смогла получить грин-карту спустя всего полтора года после переезда из Киева в Лос-Анджелес, а также обзавестись многочисленными звездными клиентами.

Видео: instagram.com/kendalljenner

Нужно признать, новую работу Самосоновой с сестрами поклонники оценили высоко. Как и фигуру Кендалл. "Выглядишь шикарно", "Очень круто, я влюблена", "Я хочу выглядеть, как ты", "Кендалл, как ты так похудела?", "Как же превосходно", "Отличное тело", "Ты очень горячая". Что ж, этот однозначно поспособствует продажам.

Напомним, ранее Кендалл Дженнер в эластичном белье продемонстрировала идеальные изгибы и пластику.

Также до этого три сестры семьи Кардашьян (Кендалл Дженнер, Кортни Кардашьян, Хлои Кардашьян) снялись в откровенной фотосессии. Примечательно, что Кортни позировала в прозрачном платье от украинского дизайнера!

Также отличилась Ким Кардашьян, показав экстремальное декольте в платьях Versace.