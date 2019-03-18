Легкі 90-і: дружина Тищенко захопила мережу ефектним ретро-образом

Дівчина разом з сім'єю продовжує відпочивати в Таїланді

Молода дружина відомого ресторатора і ведучого Миколи Тищенко Алла Барановська, яка нещодавно емоційно відреагувала на критику в мережі, продемонструвала підписникам стильний ретро-образ у дусі 90-х. Фото модель і мама дворічного Давида розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Алла позує у вільній джинсовій куртці, накинутій зверху на купальник. Доповнюють образ сонцезахисні окуляри з незвичайною оправою білого кольору, а також сережки-кільця.

"hold on. Хотілося легких 90-х! Вийшло? P. s. Зібрала 6 валіз, залишилося 5. Окуляри Carolina Lemke", - прокоментувала знімок Барановська.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Зазначимо, що кадр був зроблений в Таїланді, де бізнесвумен разом з чоловіком і сином провела всю зиму і частину весни. Однак незабаром сімейство вже повернеться на батьківщину.

Шанувальникам 23-річної дівчини подібний образ припав до душі, а деякі навіть відзначили, що їй варто було б зіграти в кіно.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Фото вогонь ) І вже майже звикли до такої зачіски ніби вона вже є. А навіщо вам така кількість валіз?";

"Красуня, не підкажіть яка вага у Вас зараз ? Дуже подобається Ваша фігура";

"Як красиво";

"Вийшло чудово! Дуже подобається";

"Красуня, ви наче з іншого часу, без пластики , за своїм смаком , і вам так йде вінтаж. І на цій фотографії видно ваші 52 кг";

"Дівчина інтрига";

"Алло, я вас прям бачу в такому образі в кіно. ох, як би ви круто виглядали саме в такому образі, з такою стрижкою в ролі характерною холоднокровною серцеїдки. Ніколи не думали хоч спробувати зіграти або пройти кастинг?";

"Звідки курточка?)))";

"Як з серіалу Beverly Hills" @allabonya дуже підходить цей образ, просто лялечка", - залишили компліменти фолловери Алли.

Нагадаємо, раніше дружина Тищенко Алла Барановська в купальнику захопила перевтіленням. Дівчина обрізала свої довгі коси і похвалилася новою стрижкою.

До речі, Алла Барановська поділилася своєю думкою про роль жінки в родинному житті і відносинах.