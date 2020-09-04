Кюлоти і блузка з принтом: Маша Єфросиніна підкорила трендовим осіннім луком

Телеведуча пройшлася по Києву в стильному образі
Маша Єфросиніна вдома воліє обходитися без макіяжу і носити зручний одяг у спортивному стилі, а от на публіці телеведуча з'являється в стильних і елегантних образах. Так, днями знаменитість прогулялася по вулицях Києва в трендовому осінньому луці.
41-річна теледіва виклала фото, на якому зображена в модних штанях-кюлотах зі стрілками м'ятного кольору і сорочці з геометричним принтом і довгими зав'язками, що нагадують краватку.
Ефектний аутфит Маші доповнили світлі босоніжки на підборах і маленька шкіряна сумка на короткій ручці від Christian Dior. Також вона одягла масивні сонцезахисні окуляри і зробила лаконічне укладання з прямим волоссям.
Маша Єфросиніна захопила стильним осіннім луком з трендовими кюлотами (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
"Коли за літо купальник надітий...жодного разу", - жартівливо написала під знімком Єфросиніна.
Фолловери оцінили ефектний образ ведучої і залишили їй безліч компліментів в коментарях.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розкрила правду про роман з Юрієм Горбуновим в юності, коли вони разом вели програму "Підйом".
До речі, нещодавно Маша чесно зізналася, в чому секрет її стрункості. Вся справа – в правильному підході до харчування.