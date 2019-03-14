Ну красуня ж: Маша Єфросиніна похвалилася брендовими обновками (відео)

Найбільше Єфросиніній сподобалися її нові сережки

Телеведущая Маша Ефросинина, которая ранее "сверкнула" бесконечными ногами, посетила первую в Украине выставку легендарного французского дома моды Chloé, которая официально открывается с 15 марта в Национальном художественном музее в Киеве. На выставке представлены архивные платья 1970-2000 годов. Экспозиция призвана не только поближе познакомить посетителей с историей всемирно известного бренда, но также поэтапно показать его в клад в развитие модной индустрии.

Среди первых посетителей долгожданной выставки Chloé была также и Маша Ефросинина, известная своим изысканным чувством вкуса и стиля. Безусловно, на открытие такой важной экспозиции телеведущая подобрала не менее изысканный образ. Конечно же, отдав предпочтение нарядам Chloé.

На Маше – элегантный брюки и жилетка насыщенного коричневого цвета. Брюки – слегка клеш. Также Ефросинина выбрала романтичную блузу цвета слоновой кости с длинными рукавами и воротником-бантиком. Блуза декорирована легкими оброками.

Элегантная Маша Ефросинина

Также свой образ Маша дополнила открытыми черными босоножками на высоком каблуке.

Но, пожалуй, сама главная изюминка образа – массивные серьги под золото с оригинальным ажурным узором. Маша даже опубликовала короткое видео, на котором ближе демонстрирует новинку.

"Люблю свои сережки Chloé", - подписала видео Ефросинина.

Видео: instagram.com/mashaefrosinina

Поклонники Ефросининой поспешили прокомментировать ее новое стильное появление.

"Маша, Вы - настоящая женщина"

"Элегантность, стиль, красота, лаконичность- это все Вы"

"Гарнюняяя, приємно дивитися на Вас!"

"Отличное настроение с самого утра! Сегодня действительно утро доброе у Вас, заметно. Удачного дня!"

"Красуня"

"Сама элегантность"

Также в своем сториз Маша Ефросинина показала чуть больше деталей новой выставки в Киеве.

Напомним, ранее Маша Ефросинина примерила трендовый образ и поставила поклонников перед важным выбором.

До этого Ефросинина показала самую быструю укладку в мире.