Красуня в красі: ультрастильна Надя Дорофєєва здійснила давню мрію

Шанувальники Дорофєєвої підкреслили, що виглядає вона дуже круто

Надя Дорофеева решила напомнить поклонникам о своей недавней поездке на Неделю моды в Нью-Йорке, где исполнительница с друзьями и мужем стала гостьей нескольких модных показов. И это фото Надя показала не просто так. Дорофеева решила поделиться радостью со своими поклонниками и отметить, что наконец сбылась ее мечта.

Так, на своей instagram-страничке Надя, которая ранее повеселила сеть образом "гопницы", сообщила, что давно мечтала увидеть Нью-Йорк собственными глазами. По словам Дорофеевой, это "мечта каждой" и для нее она уже сбылась.

При этом свой лаконичный пост поп-исполнительница сопроводила ярким фото, на котором позирует в одном из своих самых стильных нью-йоркских луков.

Модная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

В одном образе Наде удалось совместить сразу несколько трендов и достаточно необычных вещей. К примеру, на Наде — ассиметричные джинсы от популярного украинского бренда Ksenia Schnaider. Вы можете заметить, что одна штанина шире другой.

Ассиметричные джинсы Ksenia Schnaider (фото: instagram.com/kseniaschnaider)

Также свой образ Надя дополнила классическим трендчем LITKOVSKAYA, на голове — повязка Gucci. Довершают образ массивные белые кроссовки от французского дома моды Maison Margiela.

Стильная Надя Дорофеева в Нью-Йорке (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники исполнительницы пришли в восторг от этого образа, засыпав свою любимицу приятными комментариями:

"Дуже стильна!!!"

"Шикарная девочка!"

"Классные джинсы, не надо мучиться с выбором, какие надеть"

"Вау, какая ти модная"

"На стиле Додо"

"Стиляга"

"Надюша, Нью Йорк – это твой город"

"Какая стильная"

Кстати, вернувшись из Нью-Йорка, Надя Дорофеева взбудоражила сеть образом "брутальной пацанки". Ее даже назвали "черным лебедем".

Напомним, ранее муж певицы Владимир Дантес Дантес показал провокационное фото с Дорофеевой и предложил "заценить" свою звездную супругу.