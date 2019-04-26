В червоному топі і джинсах: вічно молода Сінді Кроуфорд блищить в Майамі

Сінді Кроуфорд – одна з культових моделей 90-х, яким вдалося зберегти популярність і затребуваність в наші дні. І це незважаючи на все більшу конкуренцію у фешн-світі і "свіжі" обличчя. Сінді регулярно бере участь в різних зйомках, в тому числі і для глянцевих видань, і є амбасадором ряду культових брендів, серед яких і швейцарський виробник годинників класу люкс Omega. А кілька днів тому знаменита красуня вирушила в Маямі на зйомки для свого проекту Cindy Crawford Home. Домашній дизайн – давнє захоплення супермоделі, і вона навіть розробила власну лінію меблів.

Прекрасна Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Фотосесія проходила в розкішних апартаментах з видом на океан. Супермодель зручно розташувалася на стильному дивані з яскравими подушками. Але, як не крути, інтер'єр б не був таким шикарним без самої Сінді.

У вільному яскраво-червоному топі Ramy Brook під горло, синіх джинсах і босоніжках на низькому ходу тілесного відтінку 53-річна супермодель виглядає так, немов повернулася на пару десятків років тому. Розкішна укладання, ідеальний макіяж і мінімалістичні прикраси лише підкреслили її свіжість.

Це не могли не помітити фолловери зірки: "Чудова, як завжди. Вид теж!", "Тобі так пасує червоний. Втім, як і будь-який інший колір", "Найкрасивіша модель назавжди", "Ти виглядаєш приголомшливо", "Найкрасивіша модель... Незалежно від часів", "З віком ти стаєш тільки прекрасніше", "Яка ж ти красива. Ти не зовсім не стаєш старше", "О боже, час там зупинився", "20 років тому я закохався в тебе, деякі речі не змінюються", "Ти завжди будеш любов'ю мого життя"...

Цікаво, що сама супермодель також активно натякає на свою нев'янучу красу. Після прибуття в Майамі вона насамперед запостила відео з фільму "Чесна гра" 1995-го року, в зйомках якого вона брала участь: дівчина здійснює ранкову пробіжку по пляжу.

"Мій відеоархів. Повертаючись назад на Південний берег. Fair Game (1995)", – написала вона. І дійсно складно повірити, що часовий проміжок між останньою зйомкою і цієї становить 24 роки.

Нагадаємо, раніше "гаряча матуся" Сінді Кроуфорд влаштувала зйомку у готельному номері.