В червоному латексі і білій перуці: Вінні Харлоу знялася в новому провокаційному образі

Вінні Харлоу останнім часом частот радує шанувальників радикальною зміною іміджу. Так, нещодавно вона підірвала мережe стильним експериментом, відправившись на музичний фестиваль з яскраво-рожевими волоссям.

Такий ляльковий образ наскільки припав до душі численним шанувальникам популярної фотомоделі і самої Вінні, що в одному з останніх постів в Instagram вона написала: "Я хочу залишитися з рожевими волоссям назавжди". Але поки красуня буде працювати в модній індустрії, навряд чи їй це вдасться. Так, у новій рекламній кампанії вона знову приміряла щось незвичайне, ставши платиново. блондинкою.

Провокаційна Вінні Харлоу

Кілька годин тому Вінні Харлоу показала черговий проект – у рекламній кампанії популярної косметичної марки вона постала в досить сексуальному образі. Супермодель приміряла боді з яскраво-червоного латексу зі шнурівкою і глибоким вирізом на грудях, високі ботфорти на величезних підборах. На руках моделі – браслети в тон наряду, а на голові – перуку з довгим білим волоссям. Доповнює картину яскравий макіяж з акцентом на червоні губи.

Провокаційна Вінні Харлоу

Знаменита красуня вже поділилася радісною новиною з підписниками, зізнавшись, що вважає за честь стати обличчям такої марки. До речі, це не просто нова зйомка, а рімейк знаменитої кампанії 1994-го року, спрямованої на боротьбу зі Снідом, з драг-квін Ру Полом в головній ролі. Тоді американський актор приміряв аналогічне вбрання, та й сама постановка кадру була така ж. Вінні вважає знаковим, що рік її народження збігся зі створенням культової кампанії.





Прихильники залишилися в захваті від знімків, засипавши зірку численними коментарями. "Вітаю, це неймовірна робота! Я дуже радий за тебе", "Я навіть не міг припустити, що це ви! Ваше красиве обличчя зовсім змінив цей макіяж. Все ще прекрасна...", "Ти така гарна, справжній зразок для наслідування!", "Це просто наркотик", "Дивно! Вітаємо з цим новим проектом і бажаємо тобі всього доброго!", "Боже мій... Дівчинка, це дивно!", "Блондинкою ти виглядаєш просто чудово"...

Звичайно, знайшлися й ті, хто не оцінив роботу. "Але де ж творчість? Ти навіть не схожа на себе. Що тут особливого і нового?", "У Ру чоботи були краще", "Ви завжди прекрасні, але мені не подобається, як вас піднесли в цій рекламі".

Нагадаємо, раніше в образі Барбі з рожевими волоссям Вінні Харлоу розважається на фестивалі.