Красивіше, ніж коли-небудь: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила бездоганною фігурою у новій зйомці

Наомі Кемпбелл взяла участь у незвичайній фотосесії. Вона стала героїнею ювілейного, 50-го випуску відомого глянцевого журналу Essence. Знаковий момент – сама супермодель незабаром збирається відзначити 50-річчя. Фотосесію відрізняє і те, що в ролі стиліста і фотографа зйомки виступила сама Наомі – в умовах карантину це був єдиний вихід. Легендарна модель повідомила на своїй сторінці в Instagram, що це був незвичайний досвід.

Нова обкладинка Наомі (фото: instagram.com/naomi)

«Для мене було особливою честю і незвичайним досвідом – знімати і оформляти мою власну обкладинку для 50-го ювілейного номера Essence. На моєму айфоні. Хоча це було сумним нагадуванням для мене про всіх людей в засобах масової інформації та на виробництві, які не можуть працювати за умов коронавіруса, це також дало мені надію і підбадьорення на те, що наші люди і наша інфраструктура стійкі. Ми вкоренилися в знаннях і творчості і продовжуємо повертати повний контроль над нашими розповідями. Ми вийдемо з цього періоду сильнішими, ніж коли-небудь. З ювілеєм, журнал @Essence. Оскільки ми обидва повертаємо століття разом», – написала щаслива і горда собою зірка.

Модель виступила в ролі фотографа і стиліста (фото: instagram.com/naomi)

«Напередодні свого 50-річчя Наомі прикрашає наш випуск, присвячений 50-річчю, знятий самою іконою на iPhone в ізоляції під час пандемії COVID-19. «Протягом п'ятдесяти років ESSENCE демонстрував блиск, красу, силу і стійкість чорношкірих жінок. Зараз, більш ніж коли-небудь, ми схиляємося до тієї самої стійкості в один з найпохмуріших часів нашої країни. В хаосі ми все ще знаходимо світ. В непевності ми все ще знаходимо віру. В самоті ми все ще знаходимо один одного...», – зазначила Моана Луу, директор по контенту і креативу журналу.

Для зйомки 49-річна красуня підібрала кілька стильних незвичайних образів образів. На обкладинці вона приміряла біле плаття з мереживними вставками і чорним бантом під грудьми від Chloe by Karl Lagerfeld. Ще один розкішний літній образ склали біле плаття міді від Maison Alaïa, яскраво-жовте від Steve French та інші. Доповнили всі луки легкий макіяж і гладка укладання.

Шанувальники залишилися в захваті від нової роботи Наомі, засипавши її компліментами. Багато хто відзначив, що вона не просто з віком не змінюється, а стає ще красивішою.

Приголомшлива назавжди

Так. Я люблю це. Ти мене надихаєш!

Абсолютно чудова... Красивіша, ніж коли-небудь...

Твоя краса позачасова, класична...

Так прекрасна і ідеальна

Королева Наомі

Коментарі до постів Наомі (фото: instagram.com/naomi)