Гарна як ніколи: розкішна Ірина Шейк блищить в провокаційній фотосесії

Ірина Шейк, яку ось уже кілька місяців обговорює вся мережа, сама залишається мовчазною та неупередженою до пліток. Вона ніяк не реагує ні на коментарі злостивців, ні на бурхливу підтримку своїх співвітчизниць. Але якщо дівчина бере участь у новому проекті, то обов'язково повідомляє про це своїх фоловерів.

Ірина, на думку шанувальників, стала ще красивішою (фото: instagram.com/irinashayk)

Кілька годин тому на її сторінці в Instagram з'явився вельми загадковий кадр. Вона позує разом з вовком і колібрі. Зйомка приурочена для журналу 032c. Це видання висвітлює теми сучасної культури: мистецтва, моди і політики.

Ірина в новому образі (фото: instagram.com/irinashayk)

Виглядає Ірина досить спокусливо: на ній надітий чорний топ і чорні панчохи. Макіяж підкреслив її пухкі губи, сяючу шкіру і зробив погляд її зелено-сірих очей ще більш захопливим. Завершує образ фатальної красуні «мокра» укладання. Модель поклала підборіддя на коліна, а в ногах у неї розташувався її пухнастий «партнер» по зйомці. За своїм звичаєм, модель не стала розповідати ідею фотосесії, залишивши фоловерів губитися в здогадах. Вона лише зазначила майстрів і фотографа.

Послыдовувачі не стали зволікати, засипавши Ірину схвальними коментарями: королева, прекрасна, красива, як ніколи, сама, неймовірна... Не обійшлося і без згадок Бредлі, який тепер повинен, на думку фанатів Ірини, зобов'язаний гризти собі лікті.

Ірина на обкладинці журналу (фото: instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, пара офіційно розлучилася і навіть вирішила питання опіки над дворічною донькою. Більше того – Ірині вже приписали новий роман. За словами інсайдерів, між нею та колишнім чоловіком Дженніфер Еністон проскочила справжня іскра. Вони нібито вже кілька разів ходили на побачення. Але сама Ірина поки не готова до нових відносин, воліючи остаточно оговтатися від розриву.