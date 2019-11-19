В шкірі і ланцюгах: напівоголена Дженніфер Лопес знялася для відомого глянцю

Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

50-річна зірка дала відверте інтерв'ю

Дженніфер Лопес – популярна співачка, успішна актриса і ікона стилю. Ніхто так не змусив про себе говорити весь світ у цьому році, як вона, впевнені редактора глянцю GQ. 50-річна красуня стала героїнею нового номера і прикрасила обкладинку відомого журналу. В інтерв'ю вона розповіла про зйомки у фільмі «Стриптизерки», про всесвітній тур, а також, зрозуміло, про ювілей і сміливі образи.

Дженніфер Лопес прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер впевнена: завжди знайдуться люди, яким щось не сподобається. Але це не привід відмовляти собі в тому, що ти хочеш і можеш робити. Тому провокаційні образи, зухвалі ролі і сексуальні постановки нікуди не подінуться з її життя. У фотосесії 50-річна зірка також довела, що вік не може тобі перешкодити виглядати молодою і привабливою.

Співачка виглядає неймовірно стильно і сексуально (фото: instagram.com/jlo)

У зйомці вона постала в провокаційних образах. Лопес приміряла речі з чорної шкіри, які доповнила масивними золотими прикрасами. Чорний шкіряний плащ, шкіряне плаття з корсетом, топ, що ледь прикриває груди співачки, сорочка, яка демонструє її бездоганний прес... У всіх луках вона виглядала стильно і неймовірно сексуально.

Зірка в новій зйомці (фото: instagram.com/gq)

Співачка, як і глянець, опублікували у своїх Instagram-сторінках масу знімків з фотосесії. Тому шанувальники вже встигли висловити свою думку про нову роботу зірки. «У тебе просто немає віку!», «Неймовірна! Божественна! Чудова!», «Натуральна краса», «Легенда», «Ікона», «О боже...», – пишуть вони.

Нагадаємо, над своєю бездоганною формою Дженніфер регулярно працює в спортзалі, заодно надихаючи шанувальників приєднуватися до неї. Так, нещодавно вона виклала відео з тренування, де показала складні вправи.