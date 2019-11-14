Напівоголена і в компанії коханого: Дженніфер Лопес блищить в новій гламурній зйомці

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Пара знялася для промо нової колекції окулярів

Дженніфер Лопес обожнює стильні речі, а тому із задоволенням прийняла запрошення австралійського бренду Quay Australia взяти участь в рекламі нової лінії. Перша колаборація відбулася ще в березні. "Сонцезахисні окуляри завжди були тим аксесуаром, з допомогою якого я можу виразити себе. Я ношу їх і в спортзалі, і на червоній доріжці. Ця колекція ідеально відображає спортивний, але в той же час сексуальний і гламурний стиль, який мені подобається", – говорила зірка про першу спільнуколекцію.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo; instagram.com/quayaustralia)

І от кілька годин тому зірка продемонструвала нову зйомку. У рекламній кампанії вона постала разом зі своїм коханим і майбутнім чоловіком, 44-річним бейсболістом Алексом Родрігесом. Фотосесія в гламурному стилі вийшла досить провокаційною. Співачка приміряла кілька стильних нарядів, що оголили її досконале тіло. Блискучий костюм – кроп-топ і високі штани, піджак з принтом пітона, надітий на голе тіло, об'ємний светр зі спущеною лінією плечей... Практично в кожному кадрі можна побачити оголене тіло Дженніфер. І звичайно, на всіх фото вона позує в стильних сонцезахисних окулярах з нової лінії. Алекс у зйомці приміряв наряд більш скромний: на всіх кадрах він постав у чорному светрі і брюках, а також коричневому піджаку.

Співачка виглядає просто розкішно (фото: instagram.com/jlo)

50-річна зірка виглядає, як завжди, молодою та сексуальною, за що отримала масу приємних слів від фоловерів. Вона опублікувала у себе на сторінці кілька кадрів, запросивши всіх переходити на сайт для покупки новинок.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер вирушила на прогулянку з 11-річною дочкою Еммі. Мама і дочка виглядали так стильно і мило, що фото облетіли всі портали, ще раз затвердивши Лопес статус ікони стилю і ідеальної мами.