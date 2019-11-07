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У шкіряному комбінезоні і на шпильках: 61-річна Шерон Стоун показала новий сексуальний образ

Lite » Мода 07.11.2019 - 19:33
У шкіряному комбінезоні і на шпильках: 61-річна Шерон Стоун показала новий сексуальний образ
Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса демонструє відмінну форму

Шерон Стоун останні пару днів на слуху: 61-річна актриса отримала титул «Міжнародна ікона» від іспанського Harper's Bazaar. На вручення премії вона вирушила в стильному брючному костюмі, який підкреслив раніше струнке тіло знаменитої красуні. Виглядала зірка "Основного інстинкту" неймовірно свіжо і молодо, і просто підірвала мережу – про її вдалий вихід у світ, мабуть, написали всі портали.

По всьому, Шерон має намір і далі доводити всім, що вона розкішна не тільки на відфотошоплених сторінках глянцю, а і в реальному житті.

У шкіряному комбінезоні і на шпильках: 61-річна Шерон Стоун показала новий сексуальний образУ шкіряному комбінезоні і на шпильках: 61-річна Шерон Стоун показала новий сексуальний образШерон Стоун в стильному вбранні (фото: instagram.com/sharonstone)

Новий образ Шерон вийшов не менш спекотним. Вона приміряла коричневий шкіряний комбінезон з накладними кишенями на грудях і поясом на талії, який доповнила яскравими червоними човниками на шпильках, великими сонцезахисними окулярами, а також сумкою через плече. В руках Стоун тримає біле пальто і пляшечку води. "Іспанія, жовтень 2019, Мадрид", – написала Шерон, натякаючи, що фото зроблені зовсім недавно.

У шкіряному комбінезоні і на шпильках: 61-річна Шерон Стоун показала новий сексуальний образШерон Стоун у 61 рік виглядає просто приголомшливо (фото: instagram.com/sharonstone)

До речі, Шерон любить розповідати, що секрети її краси – це багато води, правильне харчування і регулярний догляд. До такого режиму вона привчила себе після хвороби. Нагадаємо, в 2001-му році Шерон Стоун перенесла внутрішньомозковий крововилив. Після цього зірка довго відновлювалася, їй довелося повністю перебудувати весь режим. Тепер знаменита актриса в порядку. І своєю місією в тому числі бачить просвещение людей щодо правильного способу життя і відновлення.

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