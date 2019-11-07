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В кожаном комбинезоне и на шпильках: 61-летняя Шэрон Стоун показала новый сексуальный образ

Lite » Мода 07.11.2019 - 19:33
В кожаном комбинезоне и на шпильках: 61-летняя Шэрон Стоун показала новый сексуальный образ
Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса демонстрирует отличную форму

Шэрон Стоун последние пару дней на слуху: 61-летняя актриса получила титул «Международная икона» от испанского Harper's Bazaar. На вручение премии она отправилась в стильном брючном костюме, который подчеркнул по-прежнему стройное тело знаменитой красотки. Выглядела звезда "Основного инстинкта" невероятно свежо и молодо, и просто взорвала сеть – о ее удачном выходе в свет, пожалуй, написали все порталы.

По всей видимости, Шэрон намерена и дальше доказывать всем, что она роскошна не только на отфотошопленных страницах глянца, а и в реальной жизни.

В кожаном комбинезоне и на шпильках: 61-летняя Шэрон Стоун показала новый сексуальный образВ кожаном комбинезоне и на шпильках: 61-летняя Шэрон Стоун показала новый сексуальный образШэрон Стоун в стильном наряде (фото: instagram.com/sharonstone)

Новый образ Шэрон получился не менее жарким. Она примерила коричневый кожаный комбинезон с накладными карманами на груди и поясом на талии, который дополнила яркими красными лодочками на шпильках, крупными солнцезащитными очками, а также сумкой через плечо. В руках Стоун держит белое пальто и бутылочку воды. "Испания, октябрь 2019, Мадрид", – написала Шэрон, намекая, что фото сделаны совсем недавно.

В кожаном комбинезоне и на шпильках: 61-летняя Шэрон Стоун показала новый сексуальный образШэрон Стоун в 61 год выглядит просто потрясающе (фото: instagram.com/sharonstone)

К слову, Шэрон любит рассказывать, что секреты ее красоты – это много воды, правильное питание и регулярный уход. К такому режиму она себя приучила после болезни. Напомним, в 2001-м году Шэрон Стоун перенесла внутримозговое кровоизлияние. После этого звезда долго восстанавливалась, ей пришлось полностью перестроить весь режим. Теперь знаменитая актриса в порядке. И своей миссией в том числе видит просвещение людей насчет правильного образа жизни и восстановления.

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