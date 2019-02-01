"Космічно красива": Єфросиніна вразила стрункою фігурою в комбінезоні ELENAREVA

Новий образ Єфросиніної дуже вдало підкреслює її бездоганну фігуру
Маша Ефросинина блеснула новым стильным образом, восхитив поклонников. Так, на своей instagram-страничке телеведущая опубликовала яркое фото, на котором позирует в роскошном комбинезоне насыщенного синего цвета. При этом комбинезон от украинского бренда ELENAREVA выгодно подчеркивает точеную фигуру Ефросининой. И это при том, что до этого Маша призналась, что "забила" на фигуру.
Интересен также и сам фасон комбинезона: с открытыми рукавами и брюками-клеш. Свой женственный образ Маша дополнила сережками от MARQUE, а также остроконечными туфлями персикового цвета.
Утонченная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Кстати, отметим, что фото было сделано во время съемок новой передачи "Дивовижні Люди" на телеканале "Украина".
Поклонники ведущей пришли в восторг от ее нового появления. И поспешили оставить свои отзывы.
Кстати, ранее LITE делал опрос, в котором предлагал выбрать самый лучший пляжный образ Ефросининой.
Также мы писали о детях украинских звезд, которые ну очень похожи на своих родителей. Среди них — дочка Ефросининой.
Видео: РБК-Украина