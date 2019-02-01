"Космічно красива": Єфросиніна вразила стрункою фігурою в комбінезоні ELENAREVA

Новий образ Єфросиніної дуже вдало підкреслює її бездоганну фігуру

Маша Ефросинина блеснула новым стильным образом, восхитив поклонников. Так, на своей instagram-страничке телеведущая опубликовала яркое фото, на котором позирует в роскошном комбинезоне насыщенного синего цвета. При этом комбинезон от украинского бренда ELENAREVA выгодно подчеркивает точеную фигуру Ефросининой. И это при том, что до этого Маша призналась, что "забила" на фигуру.

Интересен также и сам фасон комбинезона: с открытыми рукавами и брюками-клеш. Свой женственный образ Маша дополнила сережками от MARQUE, а также остроконечными туфлями персикового цвета.

Утонченная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Кстати, отметим, что фото было сделано во время съемок новой передачи "Дивовижні Люди" на телеканале "Украина".

Поклонники ведущей пришли в восторг от ее нового появления. И поспешили оставить свои отзывы.

"Маша космически красивая, восхищаюсь", — пишет zhurbaolia.

"Шикарно неотразимая красотка", — соглашается o_gerzhova.

"Безумно красивый комбинезон на превосходной женщине", — отмечает ninoorlova.

"Какой костюм, я в восторге, но только на такие ножки его можно надеть. Восхищаюсь вашим ростом, Машенька. Вы идеальная", — пишет vorozheikina.ollga.

"Так сочно и ярко", — комментирует funky.team.

"Очень сочное фото", — также замечает furs_udekasi.

"Красуня! Просто вау! Як личить це вбрання!" — восхищается _olga.valeeva.

Кстати, ранее LITE делал опрос, в котором предлагал выбрать самый лучший пляжный образ Ефросининой.

Также мы писали о детях украинских звезд, которые ну очень похожи на своих родителей. Среди них — дочка Ефросининой.

Видео: РБК-Украина