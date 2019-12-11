Королева вечірки: Єва Лонгорія демонструє топ-3 бездоганних образи для новорічних свят

Сезон вечірок вже починається, а значить, кожній з нас пора задуматися про те, в яких костюмах блищати на численних святах. Якщо у вас немає ідей, сміливо надихайтеся образами знаменитостей. Приміром, Євою Лонгорією. Хто-хто, а ця спекотна красуня вміє стати королевою червоної доріжки. Беремо приклад!

Новий чорний

Чорний – вічна класика, а паєтки – вічна новорічна класика. З'єднавши їх разом, отримуємо вибухову суміш. Доказ тому – один з останніх виходів Єви в світ. У довгій сукні з закритим передом і відкритою спиною від Abyss by Abby актриса з'явилася на благодійному вечорі Global Gift Gala Miami і, звичайно ж, затьмарила всіх. Доповнили образ босоніжки від YSL на високих шпильках, гладко зачесане волосся і яскравий мейк-ап. Що ж, блискуче, Єва!

Чорний безпрограшний варіант (фото: instagram.com/evalongoria)

В сріблі

Як відомо, майбутній рік Білого металевого Щура. А тому всі відтінки білого і сірого – найбільш виграшний варіант для зустрічі Нового року. Але навіть якщо ви не вірите в можливість «задобрити» господаря року за східним гороскопом, ці кольори самі по собі здатні зробити образ ошатним і привабливим. Єва зуміла виграшно обіграти сріблясте закрите плаття від Paco Rabanne, доповнивши його тілесного відтінку босоніжками на високому каблуці. Вона розпустила волосся, а в макіяжі виділила очі.

Сріблястий– особливо підходящий для Нового 2020 року (фото: instagram.com/evalongoria)

Червоним рядком

Червоний – особливий колір, магнетичний і привабливий, з сильною енергетикою. Дівчину в червоному не помітити неможливо! Єва це знає і регулярно застосовує. Для чергового виходу вона вибрала довгу вузьку сукню з блискучої тканини, яка підкреслила її бездоганну фігуру. Босоніжки на підборах і укладка-хвиля – краще до нього доповнення.

В такому вбранні не залишишся непоміченою (фото: instagram.com/evalongoria)