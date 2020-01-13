Королева вечора: Ніколь Кідман блищить на червоній доріжці в розкішній сукні від Armani

Ніколь Кідман відвідала церемонію нагородження Critics' Choice Awards-2020. 25-я за рахунком премія стала досить передбачуваною: нагороди отримали Хоакін Фенікс («Кращий актор»), Рене Зеллвегер («Краща актриса»), Бред Пітт («Кращий актор другого плану»)... Їм пророкують і заповітну статуетку «Оскар».

А ось здивувала премія Асоціації кінокритиків широким складом зіркових гостей. Приміром, з легенд кінематографа відзначилися тут Роберт Де Ніро і Аль Пачіно. Вперше після пологів тут з'явилася Енн Хатауей – актриса блищала в прямому сенсі слова в золотистій сукні з відвертим декольте. Не пропустили івент і багато інших знаменитих красунь, включаючи Дженніфер Лопес і Шарліз Терон.

Ніколь Кідман у новому розкішному образі (фото: instagram.com/nicolekidman)

Ніколь вийшла у світ в розкішній чорно-фіолетовій сукні з пишною спідницею, розшитою сіткою з блискітками і камінням, і корсетом з широким поясом. Вбрання від одного з найулюбленіших дизайнерів актриси – Armani – відмінно підкреслило тендітні плечі Кідман і струнку фігуру. Образ доповнили лаконічні сережки і тонкий браслет. Волосся їй уклали легкою хвилею, а в макіяжі підкреслили очі.

Ніколь зібрала масу компліментів (фото: instagram.com/nicolekidman)

На своїй сторінці в Instagram Ніколь показала безліч кадрів з вечора, написавши під ними: «Весела ніч». Шанувальники, як і багато світських порталів, вже встигли оцінити лук знаменитої красуні на відмінно.

Ніколь Кідман і Шарліз Терон (фото: instagram.com/nicolekidman)

Цікаво, що на червоній доріжці Ніколь сяяла одна, коханий чоловік Кіт Урбан цього разу не супроводжував дружину. Хоча останнім часом вони були просто нерозлучні. Наприклад, актриса їздила разом з Кітом на його концерти, звідки виставляла зворушливі фото.