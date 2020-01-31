Королева в шовках: Лілія Ребрик полонила розкішним образом "морячки"

Лілія Ребрик не перестає тішити шанувальників новими образами на будь-який випадок життя. Нагадаємо, українська телеведуча зимові канікули провела з чоловіком на Мальдівах. І вже встигла похвалитися гладким бронзовим загаром. Набравшись сил, актриса взялася за роботу - за зйомки нових випусків "Ранок з Україною", де вона є телеведучою. А це означає, що тепер Ребрик із завидною регулярністю знову показує нові образи.

На цей раз Ребрик з'явилася перед камерами ранкової передачі в ефектному аутфіті в біло-зеленій гамі. При цьому образ ідеально підійде як для офісу або ділової зустрічі, так і для романтичної вечері з коханим.

Стильна Лілія Ребрик: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія приміряла такий собі "образ морячки". Діловий лук складається з білосніжних шовкових штанів-кльош, які ідеально підкреслюють фігуру телеведучої. В штани заправлена подовжена сорочка в біло-зелену велику смужку — акцент, який безпрограшно візуально подовжує фігуру і робить її стрункішою. Сорочка також декорована масивними нагрудними кишенями і білими гудзиками. Образ доповнюють туфлі-човники на тонкій шпильці. Волосся Ребрик зібрала в елегантну зачіску, випустивши два пасма. З прикрас — білі сережки. Макіяж зроблений з акцентом на очі. В цілому вийшов розкішний діловий образ буквально на всі випадки життя!

“П’ятниця- вона така. Але попереду вихідні. Всім сил і натхнення. І УСМІХНІТЬСЯ!" - підписала серію фото телеведуча.

При цьому на знімках в кадрі з Ребрик бачимо також її співведучого — Анатолій Анатоліча. Творча пара сидить на підлозі, немов передаючи втому від насиченого робочого тижня.

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники ж Лілії прийшли в захват від її нового розкішного виходу. І поспішили засипати свою улюбленицю захопленими комментаримия:

"Шалений лук!"

"Лілечка, ви неперевершена"

“Лук офігенний, Ліля!! особливо брючки!!"

“Лілічка, ви чарівна. Будь ласка, дайте координати блузки, вона суперова"

"Штани і кофтинка гарні, але ваш загар, то супер без слів"

"Ви дуже чарівна команда, гарних Вам вихідних"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Ребрик підкорила "небесним" образом в костюмі за 400 євро. Ведуча віддала перевагу вбранню від українського бренду.