Просто космос: Лілія Ребрик підкорила "небесним" образом в костюмі за 400 євро

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча віддала перевагу вбранню від українського бренду

Лілія Ребрик нещодавно повернулася з райських Сейшельських островів, де вперше за 8 років їй вдалося влаштувати романтичну відпустку на двох разом з чоловіком Андрієм Диким. Пара лише підігріла пристрасть і почуття, які на тлі екзотичних пейзажів залюбки демонструвала на фото і відео. Теледіва мометльно окнулась в роботу, адже їй чекали вистави в театрі і плідний тиждень в ранковому прямому ефірі. Так, для робочого понеділка вона вибрала стильне ефектне вбрання, в якому з'явилася в кадрі разом з співведучим Анатолієм Анатолічем.

Лілія обрала брючний костюм від Anna October небесно-блакитного кольору зі штанами-палаццо і піджаком на запах, який зав'язується на яскравий рожевий бант. До речі, піджак зі знижкою обійдеться в 200 євро (замість 660), а штани – у 170 (замість 560).Вона доповнила стильний образ туфлями на підборах ніжного блідо-волошка відтінку. В якості аксесуарів зірка обрала великі рожеві сережки у формі листка.

"Але ми скучили за роботою з Анатоліем Аннтаолічем, скучили за Вами, наші найкращі. Гарного тижня!" - залишила вона щире побажання для шанувальників.

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники ведучої тут же обдарували її компліментами і навіть назвали ефектний аутфіт кращим нарядом зірки.

Скріншот (annaoctober.com)

Костюм космос! Ви прекрасні, як завжди

Красуня

Лилюш, ти шикарна

Захоплююся вашою красою і стиль у вас офігенний

Дуже красиво!

Як завжди красиві!

Супер Лілія, ви такі гарні

Ви завжди одягаєтеся круто і стильно! Але поки це краще вбрання яке я на Вас бачила! Супер!

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик зворушила мережу зустріччю з донькою після романтичного відпочинку з чоловіком на Сейшелах.