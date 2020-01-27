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Просто космос: Лілія Ребрик підкорила "небесним" образом в костюмі за 400 євро

Lite » Мода 27.01.2020 - 15:56
Просто космос: Лілія Ребрик підкорила "небесним" образом в костюмі за 400 євро
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча віддала перевагу вбранню від українського бренду

Лілія Ребрик нещодавно повернулася з райських Сейшельських островів, де вперше за 8 років їй вдалося влаштувати романтичну відпустку на двох разом з чоловіком Андрієм Диким. Пара лише підігріла пристрасть і почуття, які на тлі екзотичних пейзажів залюбки демонструвала на фото і відео. Теледіва мометльно окнулась в роботу, адже їй чекали вистави в театрі і плідний тиждень в ранковому прямому ефірі. Так, для робочого понеділка вона вибрала стильне ефектне вбрання, в якому з'явилася в кадрі разом з співведучим Анатолієм Анатолічем.

Лілія обрала брючний костюм від Anna October небесно-блакитного кольору зі штанами-палаццо і піджаком на запах, який зав'язується на яскравий рожевий бант. До речі, піджак зі знижкою обійдеться в 200 євро (замість 660), а штани – у 170 (замість 560).Вона доповнила стильний образ туфлями на підборах ніжного блідо-волошка відтінку. В якості аксесуарів зірка обрала великі рожеві сережки у формі листка.

"Але ми скучили за роботою з Анатоліем Аннтаолічем, скучили за Вами, наші найкращі. Гарного тижня!" - залишила вона щире побажання для шанувальників.

Просто космос: Лілія Ребрик підкорила &quot;небесним&quot; образом в костюмі за 400 євро

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники ведучої тут же обдарували її компліментами і навіть назвали ефектний аутфіт кращим нарядом зірки.

Просто космос: Лілія Ребрик підкорила &quot;небесним&quot; образом в костюмі за 400 євро

Просто космос: Лілія Ребрик підкорила &quot;небесним&quot; образом в костюмі за 400 євро

Скріншот (annaoctober.com)

  • Костюм космос! Ви прекрасні, як завжди
  • Красуня
  • Лилюш, ти шикарна
  • Захоплююся вашою красою і стиль у вас офігенний
  • Дуже красиво!
  • Як завжди красиві!
  • Супер Лілія, ви такі гарні
  • Ви завжди одягаєтеся круто і стильно! Але поки це краще вбрання яке я на Вас бачила! Супер!

Скріншот коментарів

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