Просто космос: Лілія Ребрик підкорила "небесним" образом в костюмі за 400 євро

Ведуча віддала перевагу вбранню від українського бренду
Лілія Ребрик нещодавно повернулася з райських Сейшельських островів, де вперше за 8 років їй вдалося влаштувати романтичну відпустку на двох разом з чоловіком Андрієм Диким. Пара лише підігріла пристрасть і почуття, які на тлі екзотичних пейзажів залюбки демонструвала на фото і відео. Теледіва мометльно окнулась в роботу, адже їй чекали вистави в театрі і плідний тиждень в ранковому прямому ефірі. Так, для робочого понеділка вона вибрала стильне ефектне вбрання, в якому з'явилася в кадрі разом з співведучим Анатолієм Анатолічем.
Лілія обрала брючний костюм від Anna October небесно-блакитного кольору зі штанами-палаццо і піджаком на запах, який зав'язується на яскравий рожевий бант. До речі, піджак зі знижкою обійдеться в 200 євро (замість 660), а штани – у 170 (замість 560).Вона доповнила стильний образ туфлями на підборах ніжного блідо-волошка відтінку. В якості аксесуарів зірка обрала великі рожеві сережки у формі листка.
"Але ми скучили за роботою з Анатоліем Аннтаолічем, скучили за Вами, наші найкращі. Гарного тижня!" - залишила вона щире побажання для шанувальників.
Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Підписники ведучої тут же обдарували її компліментами і навіть назвали ефектний аутфіт кращим нарядом зірки.
Скріншот (annaoctober.com)
Скріншот коментарів
Раніше Лілія Ребрик зворушила мережу зустріччю з донькою після романтичного відпочинку з чоловіком на Сейшелах.