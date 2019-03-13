Королева: Наомі Кемпбелл блищить в розкішній вечірній сукні Maison Alaïa

Супермодель 90-х з'явилася на публіці в новому образі

Вчера, 12 марта, в Лондоне состоялось сразу два светских события. В Национальной портретной галерее прошло благотворительное мероприятие, посвященное восстановлению здания музея. Организовала его Кейт Миддлтон, которая в 2012 году взяла на себя руководство галереи. Второй ивент – ужин в Букингемском дворце – был устроен принцем Чарльзом в честь своего фонда Prince’s Trust International, который поддерживает молодежь. Оба события вызвали большой интерес у знаменитостей.

Так, первое посетили чета Бекхэмов, Кейт Мосс, принцесса Беатрис и многие другие. На ужине успели отметиться Бенедикт Камбербэтч, Джош Хартнетт, Джордж и Амаль Клуни. Похоже, на одном из них побывала и Наоми Кэмпбелл. Она поделилась с подписчиками фото в роскошном вечернем образе и отметила среди прочих страниц и Instagram королевской семьи.

Наоми Кэмпбелл в платье Maison Alaïa (фото: instagram.com/naomi)

Для выхода знаменитая модель выбрала необычный ансамбль, продуманный до мелочей. Серое, с мелким принтом и черным корсетом, платье в пол от Maison Alaïa, на плечи накинут черный жакет, на одной руке синяя перчатка, дополняет картину маленькая сумочка со змеиным принтом и изысканные украшения от Samer Halimeh New York. Отдельного внимания заслуживает также стильная прическа – гладко зачесанные волосы, убранные назад, и вечерний макияж в коричневых тонах.

Комментариев от фолловеров долго ждать не пришлось: "Я люблю тебя, спасибо за вдохновение!", "Королева", "Навсегда самая красивая", "Великолепна как всегда", "Супер! Потрясающе, ты мой кумир!".

Нужно отметить, что в последнее время каждый выход Наоми вызывает восторги у модных критиков и поклонников звезды, а еще дает массу поводов для слухов. Так, недавно она посетила гонки, для которых выбрала стильный джинсовый костюм от Roberto Cavalli. Но не меньший интерес вызвала ее личная жизнь. Так, по утверждению СМИ, в Гонконг она прибыла вместе с Лиамом Пейном. А значит, слухи о романе с музыкантом вполне могут оказаться правдой.

Также напомним, ранее Наоми Кэмпбелл в эффектном образе выполнила важную миссию.