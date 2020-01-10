Королева Летиція дозволила собі сміливу "витівку" і з'явилася на публіці в облягаючих штанях

47-річна королева-консорт Іспанії Летиція — ще одна представниця монаршої родини, яка закріпила за собою негласний статус "ікони стилю". Разом з першою леді США Меланією Трамп, а також герцогинями Меган Маркл і Кейт Міддлтон, королева Летиція не менш рідко потрапляє на сторінки модних глянців. І за що люблять першу Леді Іспанії, так це за відсутність з її боку будь-яких модних стереотипів. 47-річна красуня носить те, що їй подобається. І з задоволенням вирішується на стильні і "шокуючі" експерименти.

На днях монарша особа продемонструвала на публіці черговий стильний образ, який ідеально підійде для офісу. Так що беремо на замітку! Примітно, що королівський аутфіт в основному складається з речей мас-маркету. За що шанувальники ще більше поважають королеву Іспанії.

Скріншоти: instagram.com/royalstylewatch

Летиція відвідала з офіційним візитом нараду Іспанської федерації рідкісних захворювань (Feder), якій вона протегує. Для ділової зустрічі королева вибрала сміливий наряд в чорно-білих тонах.

Перед камерами Летиція з'явилася в подовженому теплому блейзері від бренду Uterque, який декорований великою чорно-білою гусячою лапкою. Окремої уваги заслуговують облягаючі шкіряні штани того ж бренду. До речі, марка — іспанська. Дружина короля Філіпа VI із задоволенням підтримує локальні бренди. І без сорому виходить на публіку в речах з мас-маркету.

Летиція на зустрічі в Іспанській федерації рідкісних захворювань (скріншоти: instagram.com/letizia_de_princesa_a_reina)

При цьому модні експерти вже високо оцінили сміливий "облягаючий" образ монаршої особи. Це як раз той випадок, коли експеримент ідеально вдався. Хоча на тлі галасу, викликаного зреченням Меган Маркл і принцом Гаррі своїх королівських обов'язків, навряд чи хтось би наважився критикувати сміливий вихід іспанської королеви.

А ось доповнили образ гостроносі лаковані туфлі на високій шпильці від Prada. Ділову комбінацію завершує чорна водолазка і такий же чорний клатч. З прикрас — тільки маленькі сережки-гвоздики з дорогоцінними каменями. Проста зачіска і макіяж з акцентом на природність — образ готовий!

Нагадаємо, раніше Меган Маркл зробила перший вихід у світ 2020 у вишуканому образі нюдових відтінків.