Королева: вагітна Джамала в оригінальному вбранні засвітила стрункі ніжки

Джамала суворо дотримується карантину, адже співачка чекає другого малюка, тому має бути максимально обережна, але це заважає їй займатися улюбленою справою і радувати шанувальників. Так, вона влаштовує онлайн джем-сейшени з музикантами і виконує для фанів улюблені композиції. Попутно співачка хвалиться своїми луками. Адже Джамала завжди вітала екстравагантність і майстерно вміла носити неординарні речі. Так, вона поділилася яскравим фотосетом в незвичному образі.

Артистка з'явилася перед шанувальниками в оригінальній картатій сукні-сорочці з різнокольоровими прінтованними нашивками і синьому кейпі з джинсовими елементами, що імітують куртку. На одному з фото вона засвітила стрункі ніжки в щільних чорних колготах.

"Всім гарного початку нового тижня! Ми не знаємо, які випробування та новини принесе нам цей тиждень. Альо ті, що ми точно можемо робити, — це посміхатись перешкодам в обличчя і вірити в те, що ми дуже скоро повернемося до нашої улюбленої справи, близьких та до життя, за яким так сумуємо! Обіймаю вас міцно! Тримаймося разом!" - налаштувала шанувальників на позитивній лад співачка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В коментарях під постом шанувальники почали нахвалювати незвичайний лук Джамали і залишили для неї безліч компліментів.

Дуже красива

Класний прикид, Джамалочка

Краса

Яка ви гарна

Вау! Який незвичайний лук

Гарнюня

Неймовірна!

Королева

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Джамала показала яскравий "карантинний" образ у платті і стильною капелюшку.