У Києві яскраво стартувала Ukrainian Fashion Week – звичайно, з показу Poustovit

Лілія Пустовіт робить ставку на комбінезони і захисну багатошаровість

Украинская неделя моды сезона осень-зима 2019/20 стартовала 1 февраля в стенах Мыстецкого Арсенала в Киеве — несменная локация fashion-события. Организаторы Ukrainian Fashion Week обещают гостям более 35 модных шоу и десятки презентаций, различные проявления более 50 брендов, а также спецпроекты и тематические лекции.

UFW не изменяет не только в вопросе локации. Уже несколько лет подряд Неделя моды стартует с показа одной из самых именитых украинских дизайнеров Лилии Пустовит (бренд POUSTOVIT). Именно ей в очередной раз выпала честь открывать Неделю моды.

Показ Лилии Пустовит традиционного открывал Неделю моды в Украине (фото: LITE)

На подиуме модели демонстрировали новинки бренда предстоящего модного сезона. Пустовит активно использовала в своей коллекции осень-зима 2019/20 популярный многослойный тренд. Струящиеся платья и комбинезоны, сшитые из разных лоскутков ткани, многоуровневые юбки из фактурных тканей — защитная многослойность все еще в тренде.

Показ POUSTOVIT на Украинской неделе моды сезона осень-зима 2019/20 (фото: LITE)

Традиционно немаловажную ставку Лилия Пустовит делает на принты. Строгая геометрия — уже узнаваемая фишка бренда. И все же в этот раз дизайнер разбавляет квадратики и полоски нежными цветочными узорами. Как не крути, но цветочный принт уже несколько сезонов не сходит с модных подиумов.

Кожаные платья и брюки, пальто из искусственного меха — все это мы также видели в прошлых сезонах.

Показ POUSTOVIT на Украинской неделе моды сезона осень-зима 2019/20 (фото: LITE)

Интересен подход POUSTOVIT к линейке аксессуаров осень-зима 2019/20. Модницам следует прикупить массивные сабо, длинные шарфы (опять-таки с геометрическим узором), а также стильные кепки.

Безоговорочный тренд — комбинезоны различного кроя и фактур.

Показ POUSTOVIT на Украинской неделе моды сезона осень-зима 2019/20 (фото: LITE)

Отметим, что на данный момент у всемирно известных брендов стартовал "сезон рекламных кампаний".

Gucci представил яркий рекламный кампейн в стиле голливудского мюзикла 50-х.

Топ-модель Белла Хадид показала новинки Michael Kors, которые хочет каждая.

А вот провокационная Кара Делевинь снялась топлес для рекламной кампании Balmain, вызвав настоящую шумиху в модной индустрии.