У Києві яскраво стартувала Ukrainian Fashion Week – звичайно, з показу Poustovit

Poustovit (фото: LITE)

Лілія Пустовіт робить ставку на комбінезони і захисну багатошаровість

Український тиждень моди сезону осінь-зима 2019/20 стартував 1 лютого у стінах Мистецького Арсеналу в Києві — незмінна локація fashion-події. Організатори Ukrainian Fashion Week обіцяють гостям більше 35 модних шоу і десятки презентацій, різні прояви понад 50 брендів, а також спецпроекти і тематичні лекції.

UFW не змінює не тільки в питанні локації. Вже кілька років поспіль Тиждень моди стартує з показу одного з найбільш відомих українських дизайнерів Лілії Пустовіт (бренд POUSTOVIT). Саме їй в черговий раз випала честь відкривати Тиждень моди.

Показ Лілії Пустовіт традиційного відкривав Тиждень моди в Україні (фото: LITE)

На подіумі моделі демонстрували новинки бренду майбутнього модного сезону. Пустовіт активно використовувала у своїй колекції осінь-зима 2019/20 популярний тренд багатошаровості. Хвилясті сукні та комбінезони, зшиті з різних клаптиків тканини, багаторівневі спідниці з фактурних тканин — захисна багатошаровість все ще в тренді.

Показ POUSTOVIT на Українському тижні моди сезону осінь-зима 2019/20 (фото: LITE)

Традиційно важливу ставку Лілія Пустовіт робить на принти. Сувора геометрія — вже впізнавана фішка бренду. І все ж цього разу дизайнер розбавляє квадратики і смужки ніжними квітковими візерунками. Як не крути, але квітковий принт вже кілька сезонів не сходить з модних подіумів.

Шкіряні сукні та штани, пальто зі штучного хутра — все це ми також бачили в минулих сезонах.

Показ POUSTOVIT на Українському тижні моди сезону осінь-зима 2019/20 (фото: LITE)

Цікавий підхід POUSTOVIT до лінійки аксесуарів осінь-зима 2019/20. Модницям варто прикупити масивні сабо, довгі шарфи (знову-таки з геометричним візерунком), а також стильні кепки.

Беззаперечний тренд — комбінезони різного крою і фактур.

Показ POUSTOVIT на Українському тижні моди сезону осінь-зима 2019/20 (фото: LITE)

Відзначимо, що на даний момент у всесвітньо відомих брендів стартував "сезон рекламних кампаній".

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А ось провокаційна Кара Делевінь знялася топлес для рекламної кампанії Balmain, викликавши справжній галас в модній індустрії.