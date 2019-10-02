Кейт Міддлтон захопила новим виходом у світ у чарівній зеленій сукні

Кейт Міддлтон знову порадувала незвичайним виходом у світ. На цей раз вони з принцом Вільямом вирушили в мусульманський центр культури у Лондоні – Aga Khan Centre. Для заходу вона вибрала стильний жіночний наряд, віддавши перевагу одному з своїх улюблених відтінків – зеленому.

Кейт в новій сукні (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Плаття в підлогу від ARoss Girl x Soler зробило образ герцогині свіжим і максимально жіночним завдяки деталям: довгим напівпрозорим рукавам-ліхтарикам з зав'язками, спідниці, поясі на талії з довгими зав'язками... До речі, така модель коштує близько $ 1 013. І її вже приміряла одна з дівчат королівської сім'ї, графиня Вессекська Софі.

Доповнили вбрання замшеві зелені туфельки на високій шпильці, невеликий клатч з такого ж матеріалу, а також золоті сережки зі смарагдами від пакистанського бренду Zeen. До речі, незабаром Кейт і Вільям вирушать у тур по Пакистану. Так що таким чином Кейт заздалегідь висловила свою повагу країні. Макіяж в коричнево-болотній гамі чудово підкреслив яскравість очей Кейт, а волосся їй витягли і надали укладці пишності.

Зелений – один з улюблених відтінків Кейт (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Принц віддав перевагу класиці: синій костюм з білою сорочкою і синьою краваткою він доповнив чорними туфлями. Виглядали Кейт і Вільям стильно і вишукано, були в гарному настрої і багато фотографувалися.

У центрі вони зустрілися з 82-річним Ага Ханом IV і взяли участь у заході, присвяченому пакистанської культурі. Таким чином, герцог і герцогиня будуть готові до майбутньої поїздки і познайомляться заздалегідь з звичаями країни. Цікаво, що цього разу Кейт вирушила на зустріч з особистим секретарем Кетрін Куїнн.

Кейт і Вільям незабаром вирушать у тур по Пакистану (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Кейт, яка обожнює дітей, також не змогла піти, не поспілкувавшись з дітьми з сусідньої школи. На знак визнання і подяки малюки вручили герцогині розкішний букет квітів.