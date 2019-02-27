Кендалл Дженнер в еластичній білизні продемонструвала ідеальні вигини і пластику

Модель, як правило, нікого не залишила байдужим

Супермодель Кендалл Дженнер уже давно сотрудничает с именитым брендом STUART WEITZMAN и является его "послом".

Следует отметить, что Кендалл, которая недавно "взорвала" сеть провокационным образом на вечеринке Оскар 2019, серьезно "метит" на место своей сестры – "королевы инстаграма" Ким Кардашьян. Так, 23-летняя девушка строит головокружительную карьеру. На ее счету – участие в показах всемирных брендов, съемки для глянцевых изданий. Ее имя стало не менее узнаваемым, чем имя 38-летней Ким Кардашьян. В американских СМИ пишут, что последняя даже немного завидует своей младшей сестре, поэтому девушек крайне редко можно увидеть вместе на светских вечеринках или даже семейных фото.

Как бы там ни было, но сплетники недалеки от правды – через какое-то время Кендалл вполне может обойти по популярности и узнаваемости Ким. Кстати, если у Ким 129 млн подписчиков в сети instagram, то у Кендалл уже 104. Кто знает, быть может, в следующем году уже другую из сестер Кардашьян будут называть "королевой инстаграма".

Сама же Кендалл тем временем поделилась результатом очередного прибыльного и яркого сотрудничества.

Кендалл Дженнер для STUART WEITZMAN (фото: instagram.com/stuartweitzman)

Супермодель опубликовала фото нового кампейна STUART WEITZMAN – бренд запустил новую линейку обуви сезона весна-лето 2019. И лицом этой линейки стала Дженнер.

Модель демонстрирует босоножки ALANA за €398. Особенность и изюминка пары – вставки эластичной ткани. Именно поэтому на рекламных снимках Кендалл Дженнер позирует в эластичном черном купальнике, который демонстративно растягивает на себе.

При этом модель демонстрирует свою точеную спортивную фигуру. Забавно, что поклонники бренда STUART WEITZMAN уже успели раскритиковать рекламный кампейн. Многие отметили, что Дженнер отвлекает от новинок (а именно – обуви) и привлекает все внимание на себя. Поэтому реклама "не удалась".

Кендалл Дженнер для STUART WEITZMAN (фото: instagram.com/stuartweitzman)

Напомним, ранее три сестры семьи Кардашьян (Кендалл Дженнер, Кортни Кардашьян, Хлои Кардашьян) снялись в откровенной фотосессии. Примечательно, что Кортни позировала в прозрачном платье от украинского дизайнера!

Также отличилась Ким Кардашьян, показав экстремальное декольте в платьях Versace.