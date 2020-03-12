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Як здаватися на кілька кг стрункішою за допомогою одягу: поради стиліста

Lite » Мода 12.03.2020 - 16:47
Як здаватися на кілька кг стрункішою за допомогою одягу: поради стиліста
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Експерт поділилася корисними лайфхаками

Ось і настала весна - час більш легкого і відкритого одягу, коли кожна жінка хоче виглядати легкою і прекрасною. І якщо схуднути прямо зараз не виходить, цілком можна виглядати більш стрункою за допомогою одягу. Зверніть увагу на модні тренди сезону весна-літо 2020 - так, нещодавно їх перерахувала співачка Санта Дімопулос. А стиліст-іміджмейкер Ірина Каховська поділилася на своїй сторінці в Instagram лайфхаками, які допоможуть візуально "схуднути".

Лише трохи змінивши підхід до підбору комплектів, ви зможете здаватися на 5-7 кг стрункішою, запевняє експерт.

Що в цьому допоможе:

Як здаватися на кілька кг стрункішою за допомогою одягу: поради стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)

Вертикалі

Всі знають, що вертикальна смуга стрункішає. Але, є маса випадків, коли це відбувається навпаки. Це залежить від відстані між смугами, від контрастності смуг.

Діагоналі

Будь-які діагоналі роблять стрункішою. Це і V-подібний виріз, і плаття з запАхом, і грамотно «підоткнута» футболка і тд.

Як здаватися на кілька кг стрункішою за допомогою одягу: поради стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)

Асиметрія

За фактом - це порушення статики, створюване симетрією. Це створює рух, дає динамічний образ. А такі образи сприймаються як більш легкі.

Відкриваємо найтонші частини

Знаю, що мені зараз напишуть любителі «гармошки» в районі щиколотки, але повірте, що таким чином, ви робите свої ноги більш масивними.

Як здаватися на кілька кг стрункішою за допомогою одягу: поради стиліста

Як здаватися на кілька кг стрункішою за допомогою одягу: поради стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)

Зорові ілюзії

О, це цілий світ варіантів того, як можна змінити враження про свою фігуру. Найпростіші: переоцінка вертикалі, дроблення цілого.

Як здаватися на кілька кг стрункішою за допомогою одягу: поради стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)

Грамотна багатошаровість

Не треба її боятися. При правильному використанні, виходять відмінні зорові ілюзії.

Перестати носити речі в обтяжку

Залишайте повітря між тілом і одягом. Іноді в оточуючих створюється відчуття, що одяг на вас лопне, а вам здається, що обтянувшись, ви - стрункіше. Це грубо, але ефект «сардельки» ще нікого не прикрашав!

Як здаватися на кілька кг стрункішою за допомогою одягу: поради стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/irina_kahovskaya_stylist)

Нагадаємо, раніше стиліст Ольга Нагорна розповіла, як і з чим носити довге пальто, яке є трендом цього сезону.

Як бути "найстильнішою": шкідливі поради від модного експерта Будь стильною: Санта Дімопулос назвала модні тренди сезону весна-літо 2020
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