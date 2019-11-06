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Стильні сестрички: Джіджі і Белла Хадід показали ідеальні фігури у звабливих вбраннях

Lite » Мода 06.11.2019 - 19:28
Стильні сестрички: Джіджі і Белла Хадід показали ідеальні фігури у звабливих вбраннях
Джіджі і Белла Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Дівчата блищать на CFDA

Джіджі і Белла Хадід рідко з'являються на заходах разом, але кожен такий вихід стає подією. Вчора в Нью-Йорку відбувся модний «Оскар», церемонія вручення нагород кращим діячам фешн-індустрії The Council of Fashion Designers of America. Тут зібралося безліч знаменитостей: моделі Ешлі Грем, Жасмин Тукс, Кендіс Свейнпол, актриса Кет Грехем, не обійшли стороною івент і сестри Хадід.

Стильні сестрички: Джіджі і Белла Хадід показали ідеальні фігури у звабливих вбранняхСтильні сестрички: Джіджі і Белла Хадід показали ідеальні фігури у звабливих вбранняхСтильні сестрички: Джіджі і Белла Хадід показали ідеальні фігури у звабливих вбранняхДжіджі і Белла Хадід (фото: instagram.com/cfda)

Одні з найпопулярніших моделей у світі з'явилися на захід у стильних вбраннях. Белла приміряла чорний облягаючий комбінезон з високим горлом з оксамитової тканини з незвичайним декором у вигляді намистин на сосках і пупку від Alexander Wang. Доповнили наряд черевики з вузьким носком, срібляста сумочка, дрібні сережки, макіяж з густ підведеними очима, а також зібране у високий хвіст волосся. Образ получися сексуальним і зухвалим, цілком у дусі Белли.

Стильні сестрички: Джіджі і Белла Хадід показали ідеальні фігури у звабливих вбранняхСтильні сестрички: Джіджі і Белла Хадід показали ідеальні фігури у звабливих вбранняхСтильні сестрички: Джіджі і Белла Хадід показали ідеальні фігури у звабливих вбранняхБелла перед виходом (фото: instagram.com/bellahadid)

Джіджі, яка не так часто блищить на світських івентах, як молодша сестра, зробила акцент на жіночності. Вона прийшла на івент в довгому трикотажному платті болотного відтінку з косами на рукавах і талії від Dion Lee. Завершували образ чорні черевики, маленька жовтого кольору сумочка і великі сережки. Волосся вона зібрала в тугий пучок, а макіяж зробила виразний, в золотисто-коричневих тонах.

Обидві дівчини багато фотографувалися і були в піднесеному настрої. Белла вже встигла поділитися кадрами на сторінці свого мікроблогу, жартівливо підписавши їх: «Фото легендарного і всесвітньо відомого фотографа Джіджі Хадід». Модель приймає спокусливі пози, сидячи на сходах перед від'їздом на церемонію.

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