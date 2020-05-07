З родзинкою: Лілія Ребрик захопила бездоганним діловим аутфітом

Лілія Ребрик активно входить в робочий режим в останній тиждень карантину через коронавірус. Українська телеведуча стала все частіше відвідувати студію програми "Ранок з Україною", де вона є ведучою разом з шоуменом Анатолієм Анатолічем. При цьому кожен раз Ребрик демонструє шанувальникам нові стильні образи. До яких варто придивитися на завершення весни! Тим більше, що скоро повертатися в офіс — Лілія якраз показала стильну ділову комбінацію.

Для дощового дня Ребрик вибрала двоколірний брючний костюм. На серії нових фото Лілія позує в злегка об'ємних брюках кольору морської хвилі. Брюки відмінно підкреслюють стрункі ніжки телеведучої. Також в центрі уваги образу — світлий жакет оригінального крою з асиметричним запахом. Свій образ Лілія доповнила лаковими човниками на тонкій шпильці сірого кольору. Густе волосся завите у великі локони, що додає діловому образу легкості і романтичності. Макіяж також стриманий — з акцентом на очі.

А ось самий головний аксесуар образу — жовта парасолька.

“Сьогодні за прогнозами дощі вкриють всю країну. У нас вже заливає, накрапало всю ніч і зупинятися, схоже, не збирається. А що у вас? Пишіть звідки ви та яка у вас погода за вікном!" — підписала свій новий пост Лілія.

До речі, до цього Лілія демонструвала ще один вишуканий офісний аутфіт, до якого варто придивитися.

Раніше в студії "Ранку з Україною" теледіва з'явилася в світлій спідниці-дзвіночку довжини трохи нижче коліна. Доповнює образ куртка-жакет зеленого відтінку з місткими кишенями і широким поясом, що підкреслює талію. На ніжках — бузкові туфельки на шпильці. До речі, до такого прийому часто вдається британська дизайнерка Вікторія Бекхем. Визнана ікона стилю обожнює доповнювати свої образи туфлями кислотних відтінків.

Тоді Лілія вирішила вдатися спогадам про минулу подорож з чоловіком в Париж.

“Рівно рік тому 6 травня я була в Парижі. Мріяла про це з дитинства. І не втомлююся дякувати чоловікові, що ми не відклали цю мрію «на завтра». Особливо гостро це усвідомлюєш сьогодні, в умовах карантину. Це важливо: жити тут і зараз. Здійснювати мрії і маленькі, і великі: поїздки, поцілунки, обійми, сукню, парфуми, туфлі. Хай навіть маленькі насолоди від життя - отримувати вкрай важливо!

Якщо мені хочеться торт - я сміливо замовлю саме торт, а не салат «бо він корисніший»! І вам раджу діяти так само. Не озирайтеся на людей навколо, на їхні думки чи оцінки. Любіть себе! За кожної можливості - балуйте себе. Цінуйте себе. І прошу: не мучайте себе негативними думками, надуманими обмеженнями, дієтами", — мотивує Лілія Ребрик.

Фото в матеріалі: instagram.com/ranok_ua