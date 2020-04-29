Іванка Трамп додала зайві сантиметри на стегнах, вибравши невдале вбрання для офіційного виходу на карантині

Дональд і Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Дональд Трамп подякував Іванку за її заслуги

Іванка Трамп нарешті порадувала своїх шанувальників! 38-річна дочка президента США вперше за довгий час вийшла в світ. Все ж Іванка дуже серйозно підійшла до питання домашньої самоізоляції на карантині. І весь цей час була вдома з родиною — чоловіком Джаредом Кушнером і трьома дітьми. Бізнес-леді мотивувала робити маски своїми руками, дякувала медичним працівникам, а також інформувала про програму підтримки малого та середнього бізнесу в США в цей непростий період. До речі, саме проблеми приватних підприємців змусили перших осіб США перервати ізоляцію. 28 квітня у стінах Білого дому відбулася конференція, організована для представників малого бізнесу. Дочка і перша помічниця президента Америки також виступила з промовою на важливому заході.

Дональд Трамп під час конференції також відзначив заслуги дочки! Президент США підкреслив, що завдяки проектам і старанням Іванкив країні з'явилося більше 15 мільйонів робочих місць.

Фото: instagram.com/ivankatrump

Як завжди, окремої уваги заслуговує образ помічниці Дональда Трампа. Жінка вибрала дуже ефектний і трендовий образ для першого за багато часу публічного виходу. Вона одягла комбінезон (тренд сезону) з широкими брюками приглушеного рожевого відтінку.

Комбінезон від Gabriela Hearts з шовку та кашеміру з акцентом на талії у вигляді широкого ременя підкреслив стрункість Іванки. І все ж саме тканина наряду підвела Іванку. Вона збиралася неохайним складками під час кожного руху, візуально додаючи зайві сантиметри на стегнах Іванки. Навіть широкий пояс не завжди рятував ситуацію. Схоже, що під час карантину дочка президента США трохи втратила "стильну вправність".

Фото: instagram.com/ivankatrump

Свій ніжний образ Іванка вирішила не доповнювати якимись помітними аксесуарами або макіяжем. Стилісти випрямили і поклали волосся бізнес-леді за плечі. А непомітний макіяж зроблений з акцентом на очі і губи, злегка підкреслені нюдовой помадою. З аксесуарів на ній були тільки дві золоті підвіски і обручку, з яким вона не розлучається.

Під час своєї промови Дональд Трамп підкреслив, що він серйозно має намір якомога швидше повернутися до звичайного життя після пандемії коронавіруса. Також журналісти відзначили, що на минулому заході не дотримувалися соціальні дистанції, а всі учасники наради відмовилися як від масок, так і від рукавичок!

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп в елегантному тренчі і з золотою лопатою замість аксесуарів взялася за висадку дерев біля Білого будинку.